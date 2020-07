Os Princípios da Igualdade e da Boa-fé no CDC vs Crimes de Consumo

Inicialmente, ressalta-se que a boa-fé objetiva deriva do princípio da igualdade e deve permear todas as relações de consumo, sejam elas contratuais ou extracontratuais.

Isto porque, se uma das partes de uma relação jurídica age de forma desleal e propositalmente com o intuito de obter vantagens em evidente abuso de direito, o princípio da igualdade restará violado.

Neste sentido, a boa-fé objetiva se presta a estabelecer deveres de comportamento que as partes devem seguir nas fases pré-contratual, contratual e pós contratual.

Ademais, pode ser considerada princípio geral de direito que foi incorporada ao direito brasileiro como um todo, por força do art. 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil.

Como quer que seja, a admissão da boa-fé, no nosso ordenamento, não se limita ao microssistema do direito do consumidor, devendo ser aplicada caso a caso.

Com efeito, a boa-fé objetiva é, do ponto de vista do ordenamento pátrio, uma cláusula geral quer permite ao julgador a realização do justo concreto, sem deixar de aplicar a lei.