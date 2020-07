Recentemente o site Boa Informação noticiou uma tentativa de homicídio na Zona Rural de Penedo, mais precisamente no Povoado Tabuleiro dos Negros. O fato aconteceu no sábado, 04 de julho.

Na madrugada deste domingo, 05 de julho, outro crime assustou os moradores. Segundo a polícia, uma guarnição foi acionada por um motorista que conduzia um Fiat Palio, na cor vermelha, ao qual informava que havia um passageiro que estava baleado. A vítima de 57 anos não quis informar o autor do disparo. Em virtude do pneu do carro ter sido estourado, policiais tiveram que acionar a SAMU para socorrer o indivíduo.

Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Penedo e em seguida para a Unidade do Agreste em Arapiraca. Seu estado de saúde não foi revelado.

Da Redação com informações do 11º BPM