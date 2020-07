Padrasto abusador de Eliza é castigado por maldade; saiba como · .

Dino (Paulo Rocha) irá para o Rio de Janeiro doido para botar as mãos em Eliza (Marina Ruy Barbosa). O padrasto abusador estará planejando um golpe contra a ruiva quando Gilda (Leona Cavalli) avisar que a filha deles sumiu em Totalmente Demais. Desesperado, o perverso terá de deixar o bote de lado para procurar a menina.

As cenas vão ao ar na próxima semana na novela das sete que a Globo reapresenta no lugar de Salve-se Quem Puder, trama que teve as gravações paralisadas por causa da pandemia de coronavírus. Dayse (Isabella Koppel), na verdade, sairá sem os pais para tentar avisar a irmã de que a família está na Cidade Maravilhosa.

Os parentes da aspirante a modelo vão se hospedar em uma pensão. O personagem de Paulo Rocha deixará a família e irá encontrar o delegado Peçanha (Rodrigo Rangel) para armar a prisão de Eliza e embolsar o prêmio do concurso de beleza que a jovem estará prestes a ganhar.

A sequência irá ao ar às vésperas da última etapa do Garota Totalmente Demais. Dayse surgirá caminhando pela rua assustada. Lili (Vivianne Pasmanter) se aproximará e a ajudará. “Você tá chorando? Você se perdeu?”, indagará a madame.

Ajuda de estranhos

A menina balbuciará que está procurando o trabalho da irmã. “Tinha um bar na esquina. Minha mãe vai me dar a maior bronca. Eu deixei ela e o meu irmão na pensão e vim procurar… Eu não queria me perder”, falará a criança. Germano (Humberto Martins) se juntará às duas para tentar achar a tal pensão.

Enquanto isso, o público verá Dino tramando contra a enteada com o delegado mau-caráter que é seu comparsa. A dupla estará de tocaia na porta do prédio de Arthur (Fabio Assunção). “Tem certeza que é aqui?”, indagará o homem que tentou abusar da ruiva. “Positivo. Tua enteada, nossa mina de ouro, tá morando nesse predião. Melhor que aquele cafofo de Campo Claro”, vai responder Peçanha.

“Não vejo a hora de botar as mãos nessa safada”, vai soltar o marido sem-vergonha de Gilda. “Devagar, portuga. Tem que esperar o fim do concurso. Se prender a Eliza antes, não tem o dinheiro do prêmio”, rebaterá Peçanha.

O celular de Dino tocará nesse momento, e ele praguejará o recado da mulher como se tivesse sido castigado pelo destino. “Falei que ia tá ocupado… O quê?! A Dayse sumiu?! Como? A minha filhinha…. Maldição, tô indo praí”, vai disparar o abusador.

