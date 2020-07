Padrasto abusador invade estúdio para ver Eliza nua · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) terá momentos de pavor ao dar de cara com Dino (Paulo Rocha) no meio da última prova do concurso de beleza em Totalmente Demais. Depois de se esforçar para superar os traumas dos abusos que sofreu, a ruivinha tomará coragem e topará posar nua para as lentes de Rafael (Daniel Rocha). Bem na hora das fotos, o vilão invadirá o estúdio para infernizar a enteada, que dará um grito de pavor e começará a chorar.

Depois de convencer Gilda (Leona Cavalli) de que desistiu de se vingar de Eliza, Dino levará a mulher com os filhos ao Rio de Janeiro para torcer pela mocinha na final do concurso. O que a mulher não imagina é que os planos do marido são outros. Na verdade, o assediador pretende denunciar a enteada por agressão para que ela seja presa e ele fique com o dinheiro do prêmio.

Com a ajuda do delegado Peçanha (Rodrigo Rangel), o vilão descobrirá que as fotos da última etapa da disputa serão feitas na casa de Rafael e, bêbado, resolverá espiar a enteada. Eliza terá muita dificuldade para tirar a roupa na frente da equipe por conta do trauma de ter sido abusada sexualmente por Dino, e a situação ficará ainda pior quando ela der de cara com ele dentro do estúdio.

Arthur (Fabio Assunção) acompanhará de perto o trabalho e dará força para que sua modelo consiga se soltar e tirar o roupão diante da equipe para fazer as fotos. O agente pedirá que ela olhe para ele, e neste momento o personagem de Paulo Rocha aparecerá ao fundo.

reprodução/tv globo

Dino (Paulo Rocha) invade estúdio e espia a enteada em cena de Totalmente Demais

Eliza dará um berro de pavor, e o bon vivant correrá para socorrê-la. “Eu vi! Era o bandido de meu padrasto! Me olhando com aquela cara de tarado!”, disparará ela. No primeiro momento, a equipe acreditár que a ruivinha está tendo uma alucinação por causa do trauma, mas em seguida Dino será encontrado.

“Achei o rato! Sai fora daí, seu canalha!”, ordenará Arthur. O vilão será surpreendido por um chute de Pietro (Marat Descartes) e um soco do agente antes de ser expulso do estúdio.

“Fica tranquila, Eliza. A gente vai desovar esse rato na rua. E se ele insistir em te perturbar, eu chamo a Vigilância Sanitária”, falará o agente. “Seu bêbado nojento!”, berrará a mocinha.

Dino tentará resistir e voltar para o estúdio, mas Carolina (Juliana Paes) ordenará que Florisval (Ailton Graça) vigie a porta.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução