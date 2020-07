Palmeiras consegue efeito suspensivo e Rony está liberado para o Derby

O Palmeiras ganhou um reforço de última hora para disputar o clássico contra o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (Brasília). A CAS (Corte Arbitral do Esporte) concedeu efeito suspensivo para o atacante Rony e o jogador está à disposição para entrar em campo no Derby.

O clube alviverde e a defesa do atleta foram as responsáveis pelo pedido do efeito suspensivo. No dia 13 de julho, a Fifa havia anunciado a suspensão de Rony por quatro meses em função de uma quebra de contrato na sua saída do Albirex Niigata, do Japão, em 2018.



Rony está disponível para jogar o clássico (Foto: Divulgação/Cesar Greco)

No ano de 2017, o time japonês acertou a contratação do atacante junto ao Cruzeiro por três anos, até o final de 2019. No entanto, o clube informou que não poderia comprá-lo em definitivo por conta de restrições do regulamento.

Desta forma, ficou estabelecido que o jogador seria emprestado por um ano e, após este período, o vínculo entraria em validade. Porém, depois do encerramento do empréstimo, Rony negou a existência de um acordo e voltou ao Brasil em 2018, quando foi contratado pelo Athletico-PR.