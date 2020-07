Palmeiras consegue efeito suspensivo e tem Rony liberado para enfrentar Corinthians

O Palmeiras obteve um efeito suspensivo e está livre para escalar o atacante Rony no clássico contra o Corinthians, na Arena de Itaquera, nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Paulista.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O anúncio foi feito no Twitter pelo advogado André Sica, que representou o clube na apelação no CAS (Tribunal Arbitral do Esporte, na sigla em inglês). A decisão saiu no início da tarde desta quarta.

“Acabamos de receber a decisão do CAS. Efeito suspensivo concedido! Rony liberado para jogar contra o Corinthians e até decisão final do tribunal arbitral”, escreveu Sica.

O atacante foi punido pela Fifa por quebra irregular de contrato com o Albirex Niigata, do Japão, em 2018, quando veio para o Athletico-PR. A equipe nipônica então ingressou com uma ação na entidade máxima do futebol.

Rony durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras



1 Relacionado

Rony deixou de cumprir dois anos de contrato acertado com a equipe japonesa. Na época em que se transferiu do Cruzeiro para lá, ele fez um contrato de empréstimo de um ano com renovação obrigatória por mais dois anos.

Há exatamente uma semana, a Fifa anunciou a suspensão do atacante por quatro meses, válida tanto para torneios nacionais como internacionais, além de aplicar uma multa de quase US$ 1,2 milhão (hoje, R$ 6 milhões).

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O Athletico-PR, primeiro clube a contar com Rony depois da passagem pelo Albirex Niigata, também foi punido, sendo proibido de contratar novos jogadores por duas janelas de transferências. A equipe recorre.

O Palmeiras escapou de sofrer uma pena e recorreu ao CAS no dia seguinte à punição. Agora, até novo julgamento, Rony poderá atuar pelo clube alviverde sem risco de sofrer uma sanção maior.