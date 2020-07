Palmeiras inicia preparação para semifinal do Paulista com Mayke, mas sem Rony e Viña

Após se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista na última quarta-feira, o Palmeiras voltou às atividades nesta quinta-feira.

A comissão técnica comandou treino técnico para os reservas e jogadores que entraram no decorrer do jogo (Luan, Lucas Lima, Bruno Henrique, Zé Rafael e Gustavo Scarpa).

No campo, as novidades do dia ficaram pelos laterias. Matías Viña, que se recupera de concussão, treinou mais uma vez a parte. Já Mayke, que, havia sentido dores musculares, integrou as atividades com o restando do elenco.

Mayke durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

Entre os titulares, Rony não participou do regenerativo e é duvida para o fim de semana.

O atacante sofreu uma pancada no tornozelo direito durante a partida da última quarta-feira e dependerá de evolução para jogar.

Treino técnico

Os jogadores foram divididos em times de sete e fizeram primeiro um trabalho de posse de bola e depois outro voltado à finalização. Na parte final, defensores treinaram cabeçadas em jogadas ofensivas.

Separado, Viña fez trabalho em campo e com bola. O uruguaio trabalhou condução e passes, mas ainda não tem data marcada para o retorno.