Palmeiras joga para espantar ‘fantasma’ Santo André

“Fantasma? Como assim?”, certamente estão indagando alguns fãs de esportes palmeirenses. Sim, ao longo da história, o Palmeiras tem uma boa supremacia sobre o clube do ABC: 42 jogos, 21 vitórias, 14 empates e sete derrotas.

Foi assim no último encontro pelo Campeonato Paulista de 2018, quando o Palmeiras venceu por 3 a 1.

Não é costume do Ramalhão atrapalhar o Palmeiras. Mas, quando o fez, marcou negativamente momentos importantes da história recente do clube alviverde.

Em mata-matas, por exemplo, está 1 a 1: Ramalhão ficou com a vaga para a semifinal da Copa do Brasil de 2004, Palmeiras com a classificação para as quartas do mesmo torneio em 2011.

Os adversários que duelam nesta quarta (29) pelas quartas do Paulistão já se cruzaram até em decisão de campeonato – ainda que de juniores. E o resultado não foi bom para o Verdão.

Marcos e Marcelinho se cumprimentam antes de Palmeiras x Santo André de 2009 Gazeta Press

Em comum, os maus resultados do Palmeiras contra o adversário desta quarta aconteceram quando ninguém esperava, e o Verdão era franco favorito.

E, em muitos deles, com gols de um jogador que o palmeirense detesta – e de quem nunca se esquece: o centroavante Nunes.

Veja abaixo cinco vezes em que o Ramalhão foi pedra na chuteira palmeirense:

2003 – Palmeiras não tem… Copinha

A geração sub-20 de 2003 talvez tenha sido uma das mais talentosas do Palestra. Com vários jogadores que seriam titulares no time de cima, como Deola, Vagner Love, Diego Souza – o primeiro -, Alceu e Edmilson, o Verdão chegava à final da Copa São Paulo como grande favorito.

Ainda de ressaca pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2002 o palmeirense via na competição de juniores um duplo alento, repleto de simbolismo: conquistaria pela primeira vez o torneio que ainda persegue e começaria campeão, o ano em que teria que renascer – e o faria com jovens de sua base, preconizando um futuro melhor.

Mas um empate em 2 a 2 no tempo normal, após abrir 2 a 0, e uma prorrogação sem gols, levaram o jogo para os pênaltis. E o centroavante Nunes (ele vai voltar a aparecer nesta matéria) não só converteu a cobrança decisiva como também imitou um porco após fazê-lo, à la Viola.

A torcida não engoliu nada bem a provocação, invadiu o gramado e uma pancadaria maior só não ocorreu porque os jogadores correram para o vestiário, e a PM conseguiu conter os torcedores.

2004 – “Foguete no rabo”

Marcos pula e não alcança chute de Osmar em Palmeiras x Santo André de 2004 Gazeta Press

Alceu, Diego Souza e Vagner Love tiveram chance de revanche contra o Santo André um ano depois, pelo time profissional, nas quartas de final da Copa do Brasil. Junior, Alex e Gabriel, campeões um ano antes, também haviam sido promovidos ao time adulto.

Na ida, o clube do ABC deu trabalho e o Verdão saiu de Santo André com um empate em 3 a 3. Nesse jogo, conforme revelou em entrevista à ESPN em 2017, Marcos levou, de um futuro companheiro, aquele que considera o gol mais bonito que sofreu na carreira.

“O maior golaço que levei foi aquele do Osmar, contra o Santo André, lá no Bruno José Daniel, na Copa do Brasil de 2004. Foi um empate de 3 a 3, e o gol dele foi o primeiro do Santo André no jogo. Ele pegou a bola quicando e sentou uma ‘bambuzada’ que mandou ela lá no trinco. Esse foi bem bonito”, declarou o Santo.

Naquele dia, nervoso com o resultado e os três gols sofridos, o Camisa 12 deu uma de suas mais célebres entrevistas, quando disse que “não chegaria nessa bola nem se tivesse um foguete no rabo”.

2004 – Eliminado em casa

Marcos saiu nervoso do Brunão, mas o resultado de 3 a 3, numa competição em que o gol fora de casa vale demais, não parecia nada trágico. Na volta, no Parque Antárctica, o Palmeiras jogava por qualquer empate menor que 3 a 3 para se classificar no tempo normal. E o empate veio.

Porém, em um dos jogos mais malucos do velho estádio, o clube paulistano chegou a fazer 4 a 2, mas terminou levando o empate por 4 a 4, que o eliminaria do torneio.

Apesar das baixas estaturas, Osmar, Sandro Gaúcho (2) e Tássio anotaram para o time de azul, que seguiria firme até a conquista do título, sobre o Flamengo, em pleno Maracanã.

2005 – “Invicto” na Libertadores

Torcida do Palmeiras protesta na derrota por 2 a 1 para o Santo André na Libertadores de 2005 Gazeta Press

A inesperada conquista da Copa do Brasil de 2004 levou o Santo André à Copa Libertadores do ano seguinte, no grupo que tinha Deportivo Táchira, Cerro Porteño e Palmeiras. E o Ramalhão passou ileso pelo Alviverde.

No Bruno José Daniel, vitória Andreense por 2 a 1 com a lei do ex (ainda que meio torta) comendo solta: o volante Fernando, que jogara no clube alviverde em 2001, e o centrovante Rodrigão, que chegaria ao Palmeiras dois anos depois, fizeram para o time da casa.

Pelo Palmeiras, Osmar, agora palmeirense, vazou o ex-clube.

No jogo de volta, no Parque Antárctica, mais uma vez o Palmeiras não se deu bem: empate em 1 a 1, com gols de Pedrinho para o Palmeiras e Rafinha.

Dessa vez, porém, quem ficou pelo caminho foram os andreenses. Só que o Palmeiras, com os quatro pontos perdidos contra o Ramalhão, classificou-se mal para a segunda fase e teve de jogar contra outro santo: o forte São Paulo, que o eliminou.

2009 – Ladeira abaixo no reencontro com desafetos

Vagner Love disputa jogada com Cesinha e Romulo, do Santo André, no Brasileiro de 2009 Gazeta Press

A perda do título brasileiro de 2009 ainda é a maior derrocada de uma equipe na era dos pontos corridos. O Palmeiras, que chegou a abrir nove pontos do segundo colocado em dado momento, liderou o campeonato até a rodada 34.

Foi na rodada 32 que o Verdão encarou o Santo André, no Bruno José Daniel. O clube, que já vinha de três rodadas sem vencer, deixou o ABC com um 0 a 2 na bagagem, além de alguns reencontros bastante desagradáveis.

Com a camisa 7 do Ramalhão, estava o velho conhecido Marcelinho Carioca. E com a 9, ninguém menos que Nunes – aquele, da Copa São Paulo de 2003 -, simplesmente o autor dos dois gols.

A torcida do Verdão não perdoou o time, principalmente o técnico Muricy Ramalho. Gritos de “Jorginho”, o interino sucedido pelo ex-São Paulo, ecoaram pelo estádio.

Dali em diante, o Palmeiras não se encontrou mais na competição, perdeu até a vaga para a Libertadores e viu o Flamengo, carta fora do baralho na maior parte do torneio, conquistar o título na última rodada.

2010 – O “sacode” que balançou Zago – e olha o Nunes aí de novo

Nunes comemora gol contra o Palmeiras no Palestra Itália Gazeta Press

Por incrível que pareça, Muricy não caiu com a absurda perda de fôlego da campanha de 2009 e começou 2010 no comando do time. Mas levou um 3 a 0 do São Caetano em casa, em fevereiro, e foi substituído justamente pelo técnico que o derrotara: Antônio Carlos Zago.

Só que Zago não fez milagre com aquele grupo. Tanto que, menos de um mês depois, foi sua vez de perder em casa para um clube do ABC, dessa vez, o Santo André: 1 a 3. Rodriguinho, duas vezes, e, Nunes (sim, é inacreditável), aquele mesmo, marcaram para o Santo André – O Palmeiras descontou com Robert.

O resultado deixou a diretoria com uma ninhada de pulgas atrás da orelha com relação a Zago. E, no começo do Brasileiro, ele acabaria caindo para dar lugar à segunda passagem de Felipão pelo clube.