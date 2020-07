Palmeiras melhora proposta e se vê mais perto de lateral para atender pedido de Luxemburgo

Após ter proposta rejeitada na semana passada, o Palmeiras melhorou a oferta ao San Lorenzo pelo lateral Andrés Herrera nesta quarta-feira (29), e os dirigentes do clube paulista estão otimistas, segundo publicação de Jorge Nicola em seu blog no Yahoo Esportes.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!