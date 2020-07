Palmeiras recebe o Santo André em busca de vaga nas semifinais do Paulista

Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Santo André, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O classificado às semis será conhecido em partida única e com definição por pênaltis em caso de empate.

O técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou dois reforços para a reta final do torneio estadual. O zagueiro paraguaio Gustavo Gomez e o atacante colombiano Ivan Angulo, inscritos no Campeonato Paulista nesta terça-feira, já podem participar das quartas de final.

Já o lateral esquerdo Matias Viña, que sofreu concussão no Derby, e o atacante Gabriel Veron, em recuperação de lesão muscular, não devem participar do confronto com o Santo André. O duelo será o primeiro eliminatório desde o empréstimo de Dudu ao Al Duhail.

“Tivemos muita dificuldade contra o Água Santa em casa, então não podemos de forma alguma desrespeitá-los”, disse Felipe Melo sobre o Santo André, uma vez que o Palmeiras precisou virar seu último jogo. “Mas somos Palmeiras e temos que entrar no mata-mata para ganhar”, completou o zagueiro.

O Santo André fez uma campanha consistente na primeira fase do Campeonato Paulista e avançou como segundo colocado do Grupo B, com apenas dois pontos a menos que o Palmeiras. O clube do ABC, inclusive, perdeu a liderança da chave somente na última rodada.

Até a paralisação pela pandemia de covid-19, o Santo André tinha a melhor campanha do torneio estadual. O time, no entanto, perdeu alguns atletas durante a longa parada do Paulista, entre eles o atacante Ronaldo, seu principal destaque, negociado com o Sport.

O próximo adversário do Palmeiras ainda não perdeu para os grandes de São Paulo, já que, como visitante, empatou contra Corinthians e Santos e, no Bruno José Daniel, ainda derrotou o São Paulo. A equipe também venceu o Red Bull Bragantino, protagonista da melhor campanha da primeira fase.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SANTO ANDRÉ

Data: 29 de julho de 2020, quarta-feira

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Miguel da Costa e Luiz Nogueira

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo (Gomez) e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Patrick de Paula e Lucas Lima; Willian, Rony e Luiz Adriano

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SANTO ANDRÉ: Ivan; Ricardo Luz, Willian Goiano, Rodrigo e Julinho; Nando Carandina, Vitinho Shimith e Vitinho; Rodrigo Yuri, Guilherme Garré e Ramon

Técnico: Paulo Roberto