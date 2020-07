Palmeiras registra novo contrato de Gustavo Gómez, e paraguaio aparece no BID da CBF

O Palmeiras registrou, na tarde desta terça-feira, o novo contrato do zagueiro Gustavo Gómez na CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A situação havia sido encaminhada na manhã desta terça, e, com a formalização, o nome do paraguaio já consta no BID (Boletim Informativo Diário).

Agora, só falta fazer a nova inscrição do defensor na FPF (Federação Paulista de Futebol) para que ele seja novamente regularizado no Campeonato Paulista.

O prazo final para que isso seja feito é esta terça-feira.

Gustavo Gómez durante jogo entre Palmeiras e Atlético-MG, pelo Brasileirão

Gómez assinou o contrato até junho de 2024. Todavia, o BID indica duração aaté 2021, já que seu visto de trabalho só é válido até essa data e precisará ser renovado posteriormente.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, contra o Santo André, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelas quartas-de-final do Estadual.

Desde que o futebol foi retomado, a dupla de zaga alviverde vem sendo formada por Felipe Melo e Gustavo Gómez, já que o paraguaio estavam sem condições burocráticas de atuar.

Para acertar o novo vínculo com o defensor, o clube palestrino teve que ceder às pedidas e aumentar o salário do atleta.

Gómez está no Palestra Itália desde 2018, quando foi contratado do Milan. Ele foi campeão do Brasileiro no mesmo ano.