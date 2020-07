Palmeiras tem lucro milionário com venda de atacante ao futebol europeu; valor ainda pode aumentar

Segundo informações do UOL Esporte, o Verdão comprou 50% dos direitos econômicos do atacante por R$ 5,5 milhões há 19 meses. Agora, em ida definitiva do atacante para o futebol europeu, o clube garantiu um rendimento de R$ 7,6 milhões. No total, o time suíço vai pagar 4,4 milhões de euros (R$ 26,2 mi), no entanto, metade vai para o Vozão.

Em negociação, além de discutirem o valor total da venda e o percentual que ficaria com cada agremiação, os clubes também definiram que o montante deve ser pago em quatro vezes de 1,1 milhão de euros (R$ 6,6 mi), sendo a primeira parcela até o dia 30 de julho e as outras três no ano que vem.

