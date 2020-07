Palmeiras vence Santo André por 2 a 0 no Allianz Parque e vai à semifinal do Campeonato Paulista

O Palmeiras sofreu contra a retranca do adversário, mas venceu o Santo André por 2 a 0, com gols de Felipe Melo e Marcos Rocha, nesta quarta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e avançou à semifinal.

Agora, o Verdão aguarda a definição das outras quartas de final para saber quem será seu adversário.

Em campo, o técnico Vanderlei Luxemburgo entrou com um meio-campo bem modificado, com o volante Ramires e os jovens Patrick de Paula e Gabriel Menino.

O Verdão até iniciou bem a partida, tendo mais de 70% da posse de bola. No entanto, em nenhum momento conseguia ameaçar o Ramalhão.

E, após se segurar muito bem, o time do ABC paulista aproveitou os últimos minutos para partir para cima e criar ótimas chances de abrir o placar.

Na mais clara delas, Branquinho chutou de bico e Weverton teve que fazer ótima defesa para manter o 0 a 0.

Na 2ª etapa, Luxa, bastante insatisfeito com o desempenho alviverde, fez duas trocas de cara: tirou Rony e Gabriel Menino e colocou Gustavo Scarpa e Lucas Lima.

O Alviverde até melhorou, circulando melhor a bola e abrindo espaços com mais frequência. No entanto, as chances de gol inexistiam.

Até por causa disso, Luxemburgo mexeu de novo aos 20: saíram Patrick de Paula e Ramires e entraram Bruno Henrique e Luan – com isso, Felipe Melo virou volante.

A partida seguiu amarrada, e parecia que a decisão nos pênaltis era algo certo. No entanto, o Verdão lutou até o final e achou seu gol.

Aos 43 do 2º tempo, Felipe Melo subiu bem e cabeceou forte. A bola desviou no zagueiro Rodrigo e “matou” o goleiro Ivan, que viu ela morrer mansamente nas redes.

Após sofrer o gol, o Santo André foi para cima, e o Verdão aproveitou para matar o jogo no contra-ataque, Zé Rafael chutou, Ivan rebateu e, no rebote, Marcos Rocha fechou a conta.

Foi o suficiente para o Alviverde comemorar a classificação às semifinais.

Luiz Adriano durante jogo entre Palmeiras e Santo André, pelo Paulista Rodrigo Corsi/FPF

Palmeiras 2 x 0 Santo André

GOLS: Palmeiras: Felipe Melo e Marcos Rocha

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula (Bruno Henrique), Gabriel Menino (Lucas Lima) e Ramires (Luan); Rony (Gustavo Scarpa), Willian (Zé Rafael) e Luiz Adriano Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SANTO ANDRÉ: Ivan; Buiu, Willian Goiano, Rodrigo e Marlon; Nando Carandina, Vitinho Schimith (Rafhael Lucas) e Rondinelly (Fernandinho); Branquinho (Jocinei), Douglas Baggio (Julinho) e Ramon (Rodrigo Yuri) Técnico: Paulo Roberto Santos

150º jogo do técnico Vanderlei Luxemburgo pelo Palmeiras no Palestra Itália

O Palmeiras teve 69% de posse de bola no 1º tempo

O Santo André finalizou 8 vezes no 1º tempo, contra 5 do Palmeiras

O Palmeiras chegou a ter 74% da posse de bola durante o 2º tempo

1º gol de Felipe Melo em 13 jogos pelo Palmeiras na temporada

2º gol de Marcos Rocha em 10 jogos pelo Palmeiras na temporada

Próximos jogos

O Santo André se despede do Paulista e só deve voltar a jogar na Copa Paulista.

O Palmeiras aguarda a definição das outras quartas para saber se adversário.