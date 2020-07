Paolla Oliveira sensualiza com maiô cavadíssimo em ensaio fotográfico remoto · .

Paolla Oliveira tirou o fôlego dos internautas nesta sexta-feira (10). A atriz presentou os seguidores do Instagram com uma foto sensual em que aparece com um maiô cavadíssimo. O registro faz parte de um ensaio fotográfico remoto feito durante a quarentena do coronavírus (Covid-19). “Não é que deu certo isso de ‘levanta a cabeça, faz carão, vira mais para o lado, para o outro’. E aí? O que acharam?”, questionou ela na legenda.

O ensaio remoto foi a opção encontrada por profissionais de fotografia durante a pandemia. Com a regra do distanciamento social, fotógrafos passaram a utilizar aplicativos de videoconferência para trabalhar a distância.

A intérprete de Vivi Guedes, em A Dona do Pedaço (2019), se rendeu à tendência e posou para as lentes virtuais do fotógrafo Vinicius Mochizuki. O curioso é que a atriz colocou sua tia, Abgail Oliveira, como assistente para segurar o celular.

O resultado foi um registro sensual da artista diante de um espelho. Aprovada pelos internautas, a publicação conquistou mais de 260 mil curtidas em pouco mais de duas horas. Os amigos famosos de Paolla aprovaram a modelo e a foto. “Pelas barbas do profeta. Gata”, comentou Fernanda de Freitas. “Senhor! Se deu certo? Perfeição”, elogiou Lucy Ramos. “Linda”, escreveu Tonico Pereira.

