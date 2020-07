Par romântico de Naya Rivera em Glee, atriz quer conduzir missão de resgate · .

Intérprete de Brittany em Glee (2009-2015), Heather Morris quer conduzir uma missão de resgate em busca de Naya Rivera pelo Lago Piru, na Califórnia (EUA). As artistas viveram um par romântico na série que as lançou ao estrelato e se tornaram amigas pessoais. Sentindo-se impotente, a atriz entrou em contato com a polícia de Ventura pedindo autorização para ela e amigos também ajudarem na procura pela desaparecida.

A intérprete de 33 anos usou o Twitter para mandar uma mensagem para a polícia dos Estados Unidos neste domingo (12). Ela agradeceu o trabalho dos oficiais, mas ressaltou que algumas pessoas querem auxiliar nas buscas.

“Meu nome é Heather Morris, sou amiga próxima e colega de trabalho de Naya, e estou tentando conduzir uma missão a pé de busca e missão de resgate com um grupo pequeno de amigos no Lago Piru”, escreveu a loira.

“Eu entendo que sua equipe está fazendo tudo o que pode, mas estamos nos sentindo desamparados, impotentes e queremos ajudar de qualquer forma. Deixei uma mensagem com o departamento de resgate hoje e vou ligar de novo amanhã. Obrigada”, completou.

Na série, o casal formado por Brittany e Santana, personagem de Naya, se tornou um dos preferidos do público ao longo das seis temporadas. Elas protagonizaram um casamento homoafetivo na última leva de episódios da produção.

Na quarta-feira (8), Naya saiu com Josey, seu filho de quatro anos, para um passeio de barco e sumiu após dar um mergulho no lago. O menino foi encontrado dormindo no barco. As equipes responsáveis pela procura da artista de 33 anos consideram que ela se afogou e, desde então, fazem buscas na tentativa de resgatar o corpo.

Conhecida por sua personagem em Glee, a atriz também atuou em produções conhecidas da TV, como Um Maluco no Pedaço (1990-1996), Baywatch (1989-1999) e Devious Maids (2013-2016).

Veja publicação de Heather Morris no Twitter:

My name is Heather Morris, I’m Nayas close friend and co-worker, and I’m trying to conduct an on foot search and rescue mission along with a small group of friends at Lake Piru. I understand your team is doing EVERYTHING in their power, but we are feeling helpless, powerless and

— heather (@HeatherMorrisTV) July 12, 2020

want to help in any way. I have left a message with the department of Rescue and Air today, and I will call again tomorrow. Thank you

— heather (@HeatherMorrisTV) July 12, 2020

