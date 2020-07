Para as estudantes: 4 livros para inspirar meninas e mulheres

Livros são sempre uma boa fonte de inspiração. Eles podem ensinar conceitos, relatar experiências e até mudar totalmente a vida de alguém.

Para meninas e mulheres, sobretudo às estudantes, há livros que podem ser grandes aliados no entendimento do papel que elas representam na sociedade. O tão falado empoderamento feminino pode ser motivado por meio de diversos títulos.

Listaremos quatro opções de livros que podem abrir a mente feminina, principalmente durante os estudos.

1 – Eu sou Malala

De: Malala Yousafzai e Christina Lamb

O livro “Eu sou Malala – a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã” conta a história real da paquistanesa Malala, que aos 12 anos decidiu reivindicar os direitos, não só seus, mas de todas as meninas de terem acesso à escola.

Mesmo diante de forte repressão do Talibã em sua região, ela continuou estudando. Em 2012 foi baleada propositadamente por conta de sua luta, mas sobreviveu. Foi a pessoa mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz.

2 – As Cientistas – 50 mulheres que mudaram o mundo

De: Rachel Ignotofsky

Ótimo livro para conhecer o potencial das mulheres diante da ciência mundial. São listadas as histórias de filósofas, matemáticas, engenheiras, pesquisadoras e profissionais de muitas outras áreas que tiveram uma jornada árdua até chegar onde chegaram.

Uma verdadeira inspiração para as estudantes, não só as que almejam uma carreira na área científica e de exatas, mas todas as meninas e mulheres que desejam vencer na vida através da educação.

3 – Faça Acontecer – Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar

De: Sheryl Sandberg

Executiva do alto escalão da rede social Facebook, Sheryl é um dos símbolos atuais da luta pela igualdade de gênero, sobretudo dentro do mercado de trabalho. Nesse livro ela conta a sua trajetória, mas mesclando com dados estatísticos e reflexões acerca da presença das mulheres no universo corporativo.

4 – Garotas Equilibristas – O projeto de felicidade das mulheres que estão chegando ao mercado de trabalho

De: Cecília Russo Troiano

O Livro “Garotas Equilibristas – O projeto de felicidade das mulheres que estão chegando ao mercado de trabalho”, da psicóloga e empresária Cecília Russo Troiano trata acerca do planejamento de carreiras de mulheres jovens. Ela fala sobretudo sobre o público feminino da geração millennial e como essas meninas têm potencial para mudar perspectiva do mundo acadêmico e profissional.

E então, curtiu os livros que trouxemos? Tem outras sugestões?