Para lidar com COVID-19, Catar confinou times em hotel de luxo, e Xavi até contou dias como ‘se fosse presidiário’

O país da próxima Copa do Mundo está há quase 140 dias sem futebol por causa da pandemia do novo coronavírus, em um hiato de jogos que começou após 7 de março e vai terminar na próxima sexta-feira (24). Mas isso não significa que o Catar parou.

Na última terça-feira (21), a ESPN Brasil iniciou uma série de reportagens sobre o Catar, sede do próximo Mundial. Na próxima sexta-feira vão faltar 850 dias para o pontapé inicial, e a Fifa acaba de divulgar o calendário de jogos.

No país onde a violência é praticamente zero e tudo funciona como se fosse programado por um computador, o plano do governo para combater a COVID-19 tem dado resultado. Apesar de mais de 100 mil casos, o número de vítimas fatais não chegou a 200.

E o “Novo Normal” deu as caras muito cedo.

Da paralisação do campeonato local até o dia 15 de junho, os treinos aconteceram apenas de forma online, inclusive com o plano de trabalho de um preparador físico brasileiro se destacando no mundo árabe.

Especial Catar: Xavier Hernández, técnico do Al-Sadd Arte ESPN.com.br

A partir do dia 15, quando a primeira fase de treinamentos in loco foi liberada, os times iniciaram uma quarentena particular, onde apenas era possível se concentrar e treinar, além dos testes de COVID-19.

As equipes foram confinadas em áreas exclusivas. Seis dos 12 representantes da primeira divisão foram hospedadas no The Ritz Carlton, hotel luxoso de Doha, alvo de celebridades e que tem diárias na faixa de 230 dólares (cerca de R$ 1.230).

As delegações que ficaram nesse “resort” foram Al-Sadd, Al-Gharafa, Al-Khor, Al-Rayyan, Al-Wakrah e Qatar SC, em um plano desenvolvido em conjunto pela liga de futebol local e o Ministério da Saúde.

A rotina permitia apenas a saída dos jogadores para os campos aprovados para treinos, como os estádios Khalifa International e Indoor ou os centros de treinamento que também vão ser utilizados na Copa de 2022.

O brasileiro Diego Pereira, preparador físico do Qatar SC, guardou boas recordações do período de confinamento. Foi quando ele se aproximou de Xavi, ídolo do Barcelona e da seleção espanhola, e técnico do Al-Sadd.

“Encontrei várias vezes com ele no lobby do hotel. É um cara muito simples, acessível, parceiro e falante. Conversamos sobre os rumos do futebol e brincamos muito, reclamando, claro, dos dias de confinamento, sem ver a família e amigos”, disse.

“Tinha uma parede que ele contava os dias de confinamento como se fôssemos presidiários. Olha a que ponto chegamos, mas foi uma boa oportunidade para trocarmos informações sobre o que pensamos para o futuro do futebol”, completou.

Xavi Hernádez durante sua apresentação ao Al-Sadd, em 2015 GettyImages

Referência no esporte

Há muita coisa para falar de um país onde o esporte é tratado com seriedade. Para se ter uma ideia, todo 9 de fevereiro comemora-se o dia nacional do esporte. Nesse dia, o governo local espera que toda a população pare de trabalhar para praticar algum esporte.

E se lá o esporte, por enquanto não é tão brilhante como nas grandes potências do mundo, pelo menos é muito respeitado. E o dinheiro público que é investido nele nem se fala. Há mais de uma década o governo tenta tornar o local uma referência mundial.

Desde 1998, o país é uma das sedes do Circuito Europeu de golfe, um dos mais tradicionais da modalidade. Nos anos seguintes hospedou Jogos Asiáticos de handebol, Campeonato Mundial de tênis de mesa, Campeonato Asiático de basquete, entre outros.

O primeiro grande fruto colhido foi receber os Jogos Asiáticos de 2006, nos moldes da Olimpíada.

Comitê de Organização dos Jogos Asiáticos de 2006, no Catar Getty Images

Depois vieram competições igualmente atrativas, como Mundial masculino de vôlei, Mundial de Atletismo e Mundial de Natação.

Mas a cereja no bolo foi o futebol, o esporte mais popular do país. Em 2010, a Fifa confirmou o Catar como sede da Copa de 2022. No ano seguinte, veio a Copa da Ásia. Em 2019, foi a vez do Mundial de Clubes, conquistada pelo Liverpool.

Jogadores do Catar comemoram título da Copa da Ásia em 2019 ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images

Para Diego Pereira, uma das coisas que também faz hoje o país ser observado pelo mundo é o Aspire, um dos laboratórios esportivos mais sofisticados, cuja tradução da sigla significa Centro de Excelência em Performance do Catar.

“Lá os cientistas do esporte estudam o atleta desde o desenvolvimento dele na base, passando por todas as categorias até o alto rendimento. Nele são estudados todos os dados físicos do atleta, em todos os detalhes para melhorar seu desempenho. Existe uma integração e trocas de experiência com profissionais do futebol do mundo inteiro, de todas as áreas”, disse.

“PSG, Bayern de Munique e outros grandes da Europa fazem suas pré-temporadas por aqui, não só por causa do inverno rigoroso da Europa, mas por terem acesso ao que há de mais novo para desenvolvimento do talento e dos profissionais”, completou.

Nas previsões feitas antes da pandemia impactar a economia, estimava-se investimentos de 60 bilhões de dólares (R$ 321 bilhões) em projetos relacionados à Copa do Mundo, além de 140 bilhões de dólares (R$ 750 bilhões) em infraestrutura, de acordo com um estudo de Oxford. Os números oficiais não são divulgados pelo Governo local.

Tudo que encanta no país não apaga, contudo, a polêmica escolha como sede, que resultou numa mudança no futebol, a começar por uma série de prisões de dirigentes, assim como a triste realidade de trabalhadores, com muitas mortes.

O Catar sabe que as notícias ruins e exageros jamais serão esquecidos e que muita coisa ainda precisa ser explicada, não apenas os gastos em estádios e outras obras. Ainda assim, o Governo quer fazer do Mundial no país um marco.