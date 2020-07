Para se vingar de Eliza, Dino trai Gilda sem dó · .

Gilda (Leona Cavalli) deixará se levar por mais uma mentira de Dino (Paulo Rocha) em Totalmente Demais. Prestes a se vingar de Eliza (Marina Ruy Barbosa), o mau-caráter prometerá retirar todas as queixas que prestou contra a enteada no passado. Na maior cara de pau, o cafajeste se mostrará disposto até mesmo a “perdoar” a ruivinha.

O brutamontes se aliará a Peçanha (Rodrigo Rangel) para roubar o prêmio que a modelo de Arthur (Fabio Assunção) estará perto de colocar as mãos. Os dois, porém, serão flagrados pela dona do bar enquanto tramam pelas costas da irmã de Dayse (Isabella Koppel).

“Vocês estavam falando da Eliza, não estavam? Eu quero saber o porquê”, encrencará a mãe de Carlinhos (Kaik Brum). “Ah, Gilda, eu estava discutindo com o delegado sobre a situação da sua filha. A queixa que eu fiz por agressão e roubo ainda está aberta”, disfarçará o antagonista de Paulo Rocha.

A personagem de Leona Cavalli reclamará que o marido não consegue se esquecer de quando a sua filha roubou o caixa do boteco para fugir de casa nos primeiros capítulos da trama. “Eu estava falando justamente que no fundo, no fundo eu não quero o mal da Eliza. Estava até pensando em retirar a queixa”, inventará o calhorda.

Ele vai jurar de pés juntos que os problemas familiares são águas passadas. “Eu tive muita raiva dessa menina. Eu não vou negar, mas passou. Até porque eu sei como isso te faz mal”, surpreenderá o pulha.

Mentira deslavada

Feliz da vida, Gilda pulará os braços do companheiro. “Eu não guardo rancor, eu quero mais que a Eliza seja feliz lá no canto dela. Agora, eu sei que você tem falado com ela. Mas não me importo. Você é mãe. Tem mais é que sentir saudades mesmo”, afirmará o vilão.

Ao se levar pela emoção ela quase entregará um segredo da protagonista de Marina Ruy Barbosa para o bandido. “Eu preciso te dizer uma coisa. A Eliza… Eu fico tão feliz que você não tenha mais essa raiva, deixa a Eliza lá vivendo a vida dela”, dirá ela, mordendo a língua.

Dino, então, ficará com a pulga atrás da orelha e não deixará a mulher em paz até descobrir o que ela tem escondido sobre a menina no folhetim de Paulo Halm e Rosane Svartman.

