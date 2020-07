Paraná x Coritiba | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; clássico e decisão na volta do Paranaense

Informações adicionais: o Tricolor Paranaense não joga há mais de quatro meses. Desta forma, o técnico Allan Aal deve ir com a mesma base que vinha atuando, o que deve representar o retorno do goleiro Alisson, que se recuperou de lesão. Outras mudanças, incluindo da inclusão dos reforços, não poderão ser feitas, observando que não foi possível inscrever novos atletas.

Informações adicionais: a tendência é que o técnico Eduardo Barroca siga com a mesma base que vinha jogando, no entanto, não há confirmações acerca da escalação do Coxa, considerando que o time não atua há mais de quatro meses.

O Coritiba, por sua vez, também volta aos gramados após um longo período. Contudo, o objetivo na retomada é manter o bom rendimento das últimas partidas: três vitórias, um empate e uma derrota, em cinco jogos. Como venceu no último clássico, o Coxa espera manter o retrospecto para sair na frente no duelo de ida das quartas de final do Paranaense 2020.