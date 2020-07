Paraplégica em As Aventuras de Poliana, Sophia Valverde revela talento oculto · .

Protagonista de As Aventuras de Poliana, Sophia Valverde teve de gravar cenas muito intensas para transmitir o drama de ficar paraplégica na reta final da novela do SBT. A atriz de 15 anos descobriu um talento oculto nos bastidores: a facilidade de chorar. “A direção pede até que eu chore apenas na hora do ‘gravando'”, revela a jovem ao ..

Após quase três anos interpretando a alegre e positiva Poliana, Sophia precisou mudar completamente sua aura solar para dar lugar às lágrimas sem fim da pré-adolescente revoltada com a vida e com Deus por estar em uma cadeira de rodas.

Ciente da depressão da personagem, a ex-artista mirim pôde se preparar com antecedência para as cenas mais difíceis, como o embate com o próprio pai, Pendleton (Dalton Vigh) responsável indiretamente pelo acidente.

“Na hora da gravação, precisei de uma concentração ainda maior pois teria muita emoção envolvida: raiva do pai, medo de não andar mais, além do choro que a cena pedia. Mas chorar pra mim já é fácil”, relata a atriz do SBT, que já enfrenta a saudade da novela que chega ao fim em 13 de julho.

“Dá uma pontinha de tristeza porque amo muito o que faço e estamos em Poliana, entre workshop [laboratório] e gravação, há três anos, então dá muito aperto no coração! Ainda bem que em breve volto para gravar Poliana Moça, assim que essa quarentena permitir!”, torce a estrela em ascensão.

Antes da pandemia do coronavírus (Covid-19), o elenco chegou a gravar as primeiras cenas da segunda temporada da história escrita por Eleanor H. Porter (1868-1920) e adaptada por Iris Abravanel. Anteriormente, a ideia do SBT era colocar a continuação assim que acabasse As Aventuras de Poliana, mas não foi possível.

Sophia, que ganhou uma transformação no visual para viver a fase mais madura de Poliana, lembra do baque sofrido ao receber a notícia da paralisação. “Estava lá no SBT no dia porque iria gravar. Daí o diretor desceu até o estúdio para informar a todos do elenco e da produção que seria necessário um período afastado devido ao coronavírus. Infelizmente foi preciso”, ressalta ela.

“Mas estou aqui na torcida para que tudo passe logo para eu poder voltar para a escola e para as gravações”, finaliza Sophia, esperançosa.

Com as gravações paralisadas e sem previsão de retorno, Poliana Moça deve estrear apenas em 2021 no SBT. O adiamento da trama também resultou na dispensa da autora Leonor Corrêa, que estava escalada para escrever Patinho Feio, possível substituta da história.

