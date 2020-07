‘Parou de escrever para mim’ · .

Musa dos anos 1980, Isis de Oliveira revelou um desentendimento com Manoel Carlos na época em que gravava Sol de Verão (1982), da Globo. Em uma entrevista para o canal Noveleiros Real, no Instagram, a atriz afirmou que o autor não a queria interpretando o papel de Beatriz. “Foi um terror, porque eu já estava gravando, e o Manoel Carlos parou de escrever pra mim”, disse.

Segundo Isis, o autor queria Bruna Lombardi ou Maitê Proença em seu lugar, mas ela havia sido a escolha do diretor Roberto Talma e de Boni. “Nas poucas aparições que eu tinha, o povo começou a ligar para o serviço de atendimento ao telespectador”, contou ela.

A irmã de Luma de Oliveira disse que foram os pedidos do público que fizeram sua personagem crescer na trama e superar o suposto boicote do ator. “Eu era a personagem que mais recebia telefonemas do público querendo saber que collant eu estava usando, batom… Me falaram que eu era a que mais recebia ligações da central de atendimento. Pressão, pressão, pressão, pronto. A personagem cresceu”, assegurou.

Prestes a completar 70 anos, a atriz admite que gostaria de voltar a trabalhar. “O que o ator mais quer é estar trabalhando. A gente luta para estar trabalhando. Eu já estou há um tempo afastada. As pessoas acham que é uma opção minha, e não é. Muito pelo contrário, eu quero trabalhar”, declarou.

Longe das novelas desde 1996, quando atuou em O Campeão, da Band, Isis detesta ser lembrada apenas como a irmã de Luma de Oliveira. “É horrível quando aparece ‘por onde anda Isis de Oliveira’. Pior que isso é se referirem a mim como ‘a irmã de Luma’. Não! Eu sou uma atriz. Luma é rainha de bateria, eu tenho uma carreira como atriz de muitos personagens e uma carreira sólida como modelo”, protestou.

Ao longo de sua carreira, Isis atuou em sucessos como Roque Santeiro (1985), Fera Radical (1988), Que Rei Sou Eu? (1989) e Meu Bem, Meu Mal (1990), que estão previstas para entrar no catálogo do Globoplay.

Confira abaixo a live completa:





