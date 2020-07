Pato é mais um jogador do São Paulo a se manifestar após eliminação

Alexandre Pato foi às redes sociais após derrota para o Mirassol nas quartas do Paulistão

Depois do capitão Daniel Alves, o atacante Alexandre Pato foi mais um jogador do São Paulo a se manifestar nas redes sociais sobre a derrota para o Mirassol, no Estádio do Morumbi, que eliminou o Tricolor do Campeonato Paulista. Segundo o camisa 7, os atletas estão “tristes e frustrados”.

“Nem sempre as coisas acontecem conforme nós queremos ou imaginamos! É necessário reconhecer as falhas e aprender com elas. Infelizmente não tivemos um bom resultado no jogo de ontem e, assim como a nossa torcida, estamos tristes e frustrados! ⁣

Neste momento é preciso resiliência para voltarmos ainda mais fortes!”, escreveu o jogador de 30 anos.

⁣Pato ainda completou citando um trecho da Bíblia. “Lembre da minha ordem: ‘Seja forte e corajoso! Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for!’ – Josué 1:9”, acrescentou o atacante, que balançou as redes três vezes no Paulistão.

A partir desta sexta-feira o elenco tricolor inicia um período de concentração no CFA Laudo Natel, em Cotia, onde fará a preparação para o início do Campeonato Brasileiro. O São Paulo encara o Goiás, dia 9 de agosto, fora de casa.