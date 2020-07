Patrícia é humilhada ao terminar namoro com professor gato · .

Patrícia (Adriana Birolli) ficará em choque com a atitude passional de Alexandre (Rodrigo Hilbert) em Fina Estampa. Ao perceber que gosta mesmo de Antenor (Caio Castro), a filha de Tereza Cristina (Christiane Torloni) tentará terminar o namoro com o professor, mas acabará humilhada por ele.

O coração da mimada mudará depois que o filho de Griselda (Lilia Cabral) contar o segredo que a “megera do Nilo” esconde. A jovem terá uma vertigem e será amparada pelo futuro médico na cantina da faculdade. “Você tá branca, você tá pálida. Como está se sentindo? Desculpa, eu não queria te magoar”, dirá Antenor, preocupado.

Na sequência, eles se beijarão. O estudante pedirá imediatamente desculpas por tê-la beijado em um momento tão frágil. “Não tudo bem, eu quis”, dirá a patricinha, que nem perceberá Alexandre do outro lado da praça de alimentação da universidade.

Romance acaba mal

Horas depois, Patrícia irá procurar o atual namorado e dirá que não pode mais continuar com o relacionamento. “Você está terminando comigo? É isso? Diz logo que você quer ficar com aquele panaca e não comigo. É nisso que dá, me envolver com uma criança! Não gosto de ser desprezado por um sujeito que não chega nem ao meu calcanhar”, esbravejará o acadêmico.

Chocada, a irmã de René Junior (David Lucas) ficará inconformada por desconhecer esse lado tão arrogante do pesquisador. Para piorar, ela ainda será agarrada pelo cafajeste. “A gente não vai se despedir assim… Eu quero um beijo!”, exigirá ele.

Patrícia chegará a corresponder o beijo, mas ficará sem entender nada quando o rapaz lhe der as costas. Antes de partir, ele ainda pedirá para nunca mais ser procurado no folhetim de Aguinaldo Silva que a Globo reprisa.

