Patrícia trai namorado com Antenor ao descobrir segredo da mãe · .

Patrícia (Adriana Birolli) terá uma recaída com Antenor (Caio Castro) em Fina Estampa. Após o filho de Griselda (Lilia Cabral) contar para a herdeira de Tereza Cristina (Christiane Torloni) sobre o segredo que a megera esconde, a estudante de psicologia ficará arrasada com a revelação e receberá um beijo do ex-namorado. Alexandre (Rodrigo Hilbert) flagrará o amasso nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 21.

O ex-casal conversará na cantina da faculdade sobre a bomba prestes a explodir. A filha de René (Dalton Vigh) ficará em choque ao saber que o segredo da mãe será divulgado pela imprensa. “É, tá vendo porque eu não queria te contar? Você tá branca, você tá pálida. Como é que você está se sentindo? Desculpa, eu não queria te magoar”, dirá Antenor, preocupado.

A amiga de Vanessa (Milena Toscano) continurá catatônica e não conseguirá falar. O irmão de Quinzé (Malvino Salvador) tentará argumentar para tirar alguma reação da ex-namorada: “Eu já falei e repito mil vezes, eu não queria te magoar, mas eu tinha que fazer alguma coisa, minha família tá correndo perigo”.

“Então quer dizer que minha mãe não é quem ela diz ser? Meu irmão não é quem ele pensa que é? E eu já não sei quem eu sou”, confessará Patrícia, depois de sair de seu transe. O moreno tentará reconfortá-la: “Para mim você continua sendo a mesma Patrícia de antes. E isso é mais importante do que qualquer coisa entre o céu e a terra. Eu te amo”.

O casal se encarará apaixonadamente, e Antenor beijará a jovem. O personagem de Caio Castro notará o erro que cometeu e sairá do enlace. “Desculpa. Por um momento achei que você estava frágil, carente, eu não deveria ter te beijado”, dirá ele, chateado.

“Não, tudo bem. Eu quis”, dirá a patricinha, dando de ombros. Mesmo com o rápido beijo, Alexandre verá a cena e sairá arrasado da praça de alimentação da faculdade.

Antenor entenderá que sua ex-namorada dará o sinal verde para uma reaproximação. “Quer dizer que você também me ama?”, questionará, esperançoso. “Eu não sei se eu te amo ou não. A verdade é que minha cabeça tá muito confusa ainda desde que eu sofri aquele acidente”, confessará a mocinha, ao relembrar de quando foi atropelada por Rafael (Marco Pigossi).

Apesar da declaração de amor, a irmã de René Junior (David Lucas) desconversará e voltará a falar sobre o segredo da megera. “De qualquer modo, isso não é uma coisa que a gente tem que conversar agora”, dirá preocupada. A filha da vilã correrá para estar perto da mãe quando a bomba explodir.

