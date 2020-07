Patrick de Paula exalta convivência com veteranos do Palmeiras: “Inspiração muito boa”

[ad_1]



Em sua primeira temporada no elenco profissional do Palmeiras, o jovem Patrick de Paula já conquistou o técnico Vanderlei Luxemburgo. Elogiado pelo treinador, o volante foi titular na derrota por 1 a 0 para o Corinthians na última quarta-feira, participando dos 90 minutos. O jogador falou sobre a oportunidade e exaltou a convivência com os experientes companheiros de equipe.

“Sou um dos mais novos do time e jogando como titular. Tenho 20 anos e podendo jogar com os caras que dois anos atrás eu estava jogando no videogame. Estar escutando Felipe Melo, Willian e Bruno Henrique é uma inspiração muito boa. Eles só querem o melhor para mim e para o grupo, então estão falando para o meu bem, para que eu ajude o elenco cada vez mais”, disse à TV Palmeiras.

Apesar do resultado negativo, Patrick de Paula acredita que o Palmeiras fez um bom jogo. O volante ainda afirmou que a derrota para o Corinthians já faz parte do passado e que o Alviverde está focado no duelo deste domingo, contra o Água Santa.

“Eu acho que na quarta-feira nós fizemos um bom jogo. Lamentamos que foi uma derrota em um clássico, para o Corinthians, mas a gente já mudou a chavinha, já passou. Agora temos que pensar no Água Santa. Sei que a semana está sendo muito boa, estamos treinando bastante e se preparando cada vez mais para fazer um bom jogo no domingo”, concluiu.