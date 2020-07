Paulinho Bóia se emociona com primeiro gol no São Paulo e elogia Diniz

O último domingo foi especial para Paulinho Bóia. O atacante revelado na base do São Paulo fez seu primeiro gol com a camisa do clube, fechando o marcador na vitória por 3 a 1 sobre o Guarani.

Após período emprestado em 2019, o jovem foi reintegrado ao elenco por Fernando Diniz e ganhou chances nos dois jogos após a paralisação.

“Emoção muito boa, primeiro gol no São Paulo, sonhei muito com esse dia. Deus sabe o quanto eu orei para esse momento chegar, fazer meu primeiro gol, reestrear com a camisa do São Paulo”, contou em entrevista à SPFCTv.

“Quinta-feira eu entrei no jogo e meio que tive uma jogada parecida que eu poderia ter chapado melhor, mas não saiu do jeito certo. Tinha conversado com a minha mãe e com a minha namorada – quinta-feira foi aniversário da minha mãe e eu estava devendo um presente para ela, estava vindo, só não sabia o que era”, seguiu, mencionando a derrota do Tricolor para o Red Bull Bragantino.

O atacante também elogiou o trabalho feito por Diniz com os reservas da equipe. “Agradecer também ao Diniz que vem conversando comigo desde o início da temporada, vem me dando confiança. Jogador que está na reserva é isso, professor ali, não deixando de lado, é isso que o Diniz está sempre conversando conosco”, encerrou.

Passada a fase de classificação, o São Paulo se prepara para enfrentar o Mirassol, nesta quarta-feira, às 19h (Brasília), no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto é decidido em jogo único, na casa do time de melhor campanha.