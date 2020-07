Paulinho completa 32 anos e recebe homenagem do Corinthians

[ad_1]



Ídolo do Corinthians, o volante Paulinho completa 32 anos de idade neste sábado. Por meio das redes sociais, o Alvinegro prestou uma homenagem relembrando momentos marcantes do jogador pelo clube.

“Hoje é dia de Paulinho, campeão brasileiro, paulista, da Libertadores e Mundial pelo Timão, comemorar mais um ano de vida. Parabéns!!”, publicou o Corinthians.

E no dia do aniversário de um dos nomes mais marcantes dos últimos anos do Timão, bora relembrar alguns momentos de @paulinhop8 com o manto Alvinegro, Fiel! ⚫⚪#ParabénsPaulinho#PQPaulinho#VaiCorinthians pic.twitter.com/V3UN0JB4K8 — Corinthians (@Corinthians) July 25, 2020

O Timão também divulgou um vídeo com diversos gols marcados por Paulinho com a camisa do clube. Um dos mais marcantes ocorreu contra o Vasco nas quartas de final da Libertadores de 2012, que fez com que o Corinthians avançasse de fase rumo ao título inédito da competição continental.

Paulinho defendeu o Corinthians entre os anos de 2010 e 2013. Em seguida, o jogador teve passagens por Tottenham, Barcelona e Guangzhou Evergrande, da China, atual clube do volante.