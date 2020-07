Paulista confirma data e horários das semifinais; veja

Os finalistas do Campeonato Paulista serão conhecidos no próximo domingo (2 de agosto). A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta sexta (31) o horário e o local das partidas pela semifinal, ambas em São Paulo, sem surpresas.

O Corinthians abre a rodada contra o Mirassol, na Arena de Itaquera, às 16h (de Brasília). Já o Palmeiras joga com a Ponte Preta, no Allianz Parque, às 19h (também de Brasília). Os clubes paulistanos jogam em casa por terem melhor campanha.

O Palmeiras é o dono da melhor campanha do Estadual, com 25 pontos somados, o que significa que se for finalista vai fazer o segundo jogo pelo título em casa. Corinthians e Mirassol têm 20 pontos, enquanto a Ponte tem 16.

Assim como na fase anterior, se o duelo terminar empatado no tempo normal a decisão da vaga para a final será nos pênaltis.

Para chegar à semifinal, o Corinthians eliminou o Red Bull Bragantino, então dono da melhor campanha, enquanto a Ponte Preta passou pelo Santos e dentro da Vila Belmiro, na quinta. Já na quarta, o Palmeiras eliminou o Santo André, enquanto o Mirassol despachou o São Paulo, no Morumbi, no resultado mais surpreendente do torneio até aqui.

Vale lembrar que, o clube corintiano busca o tetracampeonato, enquanto o palmeirense tenta quebrar um jejum que vem desde 2008. Já Ponte Preta e Mirassol sonham com o inédito título do campeonato mais antigo do Brasil.

As semifinais do Paulista

Domingo, 2 de agosto

16h – Corinthians x Mirassol, Arena Corinthians

19h30 – Palmeiras x Ponte Preta, Allianz Parque