Paulista define datas, horários e locais das quartas de final; veja como ficou

O estádio do Morumbi, casa do São Paulo, foi escolhido para receber o duelo entre Red Bull Bragantino e Corinthians pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na quinta-feira (30), às 19h (de Brasília). O clube do interior é o único dos mandantes da fase de mata-mata que atuará fora da cidade de origem.

Os outros confrontos ficaram assim: na quarta-feira (dia 29), o São Paulo enfrenta o Mirassol, no Morumbi, às 19h, e o Palmeiras joga com o Santo André, no Allianz Parque, às 21h30. Na quinta, o Santos encara a Ponte Preta, na Vila Belmiro, às 21h30 (sempre de Brasília). Veja mais abaixo o calendário completo da fase final, incluindo semi e final.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A definição de datas, horários e locais ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (27), em encontro virtual, realizado por videoconferência, entre os mandatários dos oito clubes classificados e o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos.

O Bragantino tinha interesse de usar o estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, mas a região ainda está na fase laranja em relação aos casos de COVID-19. A liberação dependeria do Governo do Estado, algo que a FPF já havia sido avisada de antemão de que não seria possível.

Para que o campeonato fosse retomado, apenas cidades nas fases verde e amarela tiveram autorização do governo para receberam os jogos. O Bragantino tem usado seu centro de treinamento, mas teve de jogar em Osasco no domingo, onde bateu o Botafogo-SP por 2 a 0.

play 3:40 ‘Pelo menos o time continua ativo’, disse o comentarista do #LinhaDeCasa

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

De acordo com as estatísticas municipais, Bragança Paulista registra 1.470 casos de COVID-19, com 26 óbitos. Há outros 282 casos em análise, sendo que duas pessoas morreram. A taxa de ocupação das UTIs da rede pública é 92,3%, enquanto a taxa em enfermaria é 86,7%.

Ocorre que Bragança Paulista está na região de Campinas, uma das áreas mais impactadas pela COVID-19 no Estado. A cidade tem 15.681 casos confirmados e 639 óbitos.

Gazeta Press

O Bragantino foi o time que mais pontos fez na fase classificatória do Estadual, com 23. Isso significa que tem o direito a ser o mandante dos jogos até a final, se conseguir avançar.

A semifinal será em jogo único, enquanto a grande decisão terá duas partidas (o clube seria o mandante na segunda). Mas, por causa do novo coronavírus, todas as partidas serão sem público.

Nos jogos únicos, se houver empate nos 90 minutos, a vaga será definida nos pênaltis.

Veja data e horário das quartas de final

Quarta-feira, 29 de julho

19h – São Paulo x Mirassol, Morumbi

21h30 – Palmeiras x Santo André, Allianz Parque

Quinta-feira, 30 de julho

19h – Red Bull Bragantino x Corinthians, Morumbi

21h30 – Santos x Ponte Preta, Vila Belmiro

Semifinais

Domingo, 2 de agosto –

16h – 1ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

19h – 2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Final

Quarta-feira, 5 de agosto, 21h30

Sábado, 8 de agosto, 16h30