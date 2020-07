‘Paulista é de nível superior, Estadual mais difícil que tem’, diz Felipe Melo, após vitória

O Palmeiras suou para vencer o Santo André na noite desta quarta-feira. Responsável por abrir caminho para a vitória por 2 a 0 que colocou o time nas semifinais do Campeonato Paulista, o zagueiro Felipe Melo dedicou o gol marcado no Allianz Parque à esposa Roberta, que completa 38 anos de idade.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Lucas Lima cobrou escanteio da esquerda, Felipe Melo cabeceou e a bola desviou em Rodrigo antes de entrar.

O Palmeiras soube como explorar a vantagem no Allianz Parque e ainda aumentou a diferença por meio de Marcos Rocha.

“Estou muito feliz, é um dia muito especial, porque minha esposa está fazendo 38 anos e pude fazer um gol para ela. As pessoas costumam dizer que, atrás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Eu costumo dizer que, do lado de um grande homem, existe uma grande mulher”, discursou Felipe Melo, à TV Globo.

Felipe Melo comemora após marcar para o Palmeiras sobre o Santo André Cesar Greco/Ag Palmeiras

O Palmeiras teve muito trabalho para superar o Santo André e, no primeiro tempo, precisou de boas intervenções do goleiro Weverton para não começar em desvantagem no marcador.

Ao falar sobre o desenrolar da partida, Felipe Melo tratou a dificuldade encontrada com naturalidade.

“O Campeonato Paulista é de nível superior. É o Estadual mais difícil que tem. Então, a gente encontra equipes com jogadores que, depois do torneio, seguramente vão estar em Série B, Série A. A dificuldade é enorme”, justificou o atleta, que iniciou a partida na defesa e encerrou como volante.

“Estou aqui para ajudar. Comecei na zaga e fiz o meu melhor. O professor optou por me colocar no meio de campo e deu certo. Acabou saindo o gol que abriu caminho para a vitória. Então, agradecemos muito a Deus por essa classificação”, acrescentou Felipe Melo, ainda sem adversário definido na semifinal.