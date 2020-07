Paulo é abandonado com bebê de Esther e se apaixona · .

Paulo (Dan Stulbach) será abandonado com a pequena Vitória e acabará apaixonado pela bebê em Fina Estampa. Esther (Julia Lemmertz) terá que fugir do Rio de Janeiro por causa da perseguição de Beatriz (Monique Alfradique), a ex-babá quer a guarda da criança alegando ser sua filha biológica, e deixará a filha de surpresa aos cuidados do empresário.

Após a publicação nos jornais sobre a briga entre a engenheira e a estilista da Fio Carioca, Esther sumirá do mapa, e Guaracy (Paulo Rocha) ficará bastante preocupado. O português procurará Paulo e avisará que a ruiva precisa ser encontrada se defender no tribunal.

Sem dar satisfação ao português, o personagem de Dan Stulbach viajará para uma casa de campo da família e encontrará a ex-mulher lá. Ao ouvir o relato do irmão de Tereza Cristina (Christiane Torloni), Esther perceberá que precisa voltar. Ela tomará a decisão de sair escondida de Paulo no meio da noite e deixará a bebê com ele.

“Você vai ter que ficar tomando conta da minha filha. O nome dela é Vitória, caso você não se lembre. Achei mais fácil desenhar as instruções de como cuidar dela. Mas você vai ver que cuidar de um bebê não é tão difícil, mesmo quando não se gosta deles. Tirei meu leite, mas você vai ter que encher a mamadeira e dar”, estará escrito no bilhete que ela deixará.

O empresário perceberá que a ex-mulher levou a chave do seu carro e sairá gritando furioso pela casa. Quando a garotinha começar a chorar, Paulo se verá obrigado a trocar fralda e dar a mamadeira, o que mudará completamente a relação dele com a bebê. Com o tempo ele descobrirá que se apaixonou pela criança no folhetim de Aguinaldo Silva, que a Globo reprisa.

