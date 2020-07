Paulo Nobre provoca São Paulo com bananas após queda no Paulistão

Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, não esquece da rixa que teve com Carlos Miguel Aidar, ex-presidente do São Paulo, quando ambos ocupavam o cargo máximo de seus respectivos clubes em 2014.

Após a eliminação do Tricolor para o Mirassol, o antigo mandatário do Verdão cutucou o rival e o seu desafeto.

Nobre postou uma foto de um cacho de bananas em formato de um sol (em referência ao time que eliminou o São Paulo) e, sem citar o nome de Aidar, provocou o ex-presidente do São Paulo na legenda.

“Ufa, passamos para a semifinal do Paulistão, mas mesmo não jogando bem nem apresentando um futebol envolvente e bonito, temos muita chances de sermos campeões, é só não perder o foco! Agora a ‘maldição do quitandeiro’ é no mínimo hilária! Zombou do Palmeiras… Agora engole o sol de bananas, sem engasgar!”, escreveu o ex-mandatário.

Paulo Nobre provocou São Paulo com foto de cacho de bananas Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a origem da polêmica entre os dois ex-presidentes aconteceu logo após Alan Kardec ser contratado pelo Tricolor.

Depois de brilhar pelo Palmeiras, o atacante, que estava emprestado pelo Benfica, acertou sua transferência para o São Paulo.

À época, Nobre criticou o rival, acusando Aidar de agir de maneira antiética.

Como resposta, o então presidente do São Paulo respondeu por meio de uma entrevista coletiva.

O ex-mandatário do Tricolor entrou na sala com um cacho de bananas e comeu algumas das frutas durante as suas falas.

Em um determinado momento, Aidar disse que a manifestação de Nobre era “patética” e que o Palmeiras se “apequenava ano após ano”.