Paulo recrimina Esther por trabalhar com bebê e é xingado · .

Mais uma vez, Paulo (Dan Stubalch) soltará os cachorros em cima de Esther (Julia Lemmertz) em Fina Estampa. A estilista chegará desesperada à empresa com Vitória nos braços, e o empresário reclamará sobre a presença da criança no ambiente de trabalho. A mãe zelosa não deixará barato as provocações do ex-marido e retrucará.

Nas cenas previstas para irem ao ar no fim deste mês, a namorada de Guaracy (Paulo Rocha) chegará aflita à empresa com a filha nos braços porque ela terá acabado de descobrir que Beatriz (Monique Alfradique) acha que é a mãe biológica da menina por ter doado óvulo que a gerou.

Márcia (Alexandra Martins) não entenderá o motivo de a estilista ter ido até a Fio Carioca, diferentemente do que estava combinado. “Esther, eu pensei que você ia trabalhar em casa hoje”, dirá a secretária, supresa. “Eu ia mesmo, mas os planos mudaram”, confessará a paciente de Danielle (Renata Sorrah).

“Qual é o problema, Esther? Você precisa sair e quer que eu fique com a Vitória?”, perguntará Márcia, nervosa com o clima de angústia nas ações da amiga.

Ex-marido vingativo

Antes que Esther possa responder, Paulo sairá de sua sala para afinetar a ex-mulher: “O que tá acontecendo? Fio Carioca não é creche! Não teve a filha por que quis? Então cuida dela!”, esbravejará o empresário, mal-humorado.

A rival de Vanessa (Milena Toscano) não deixará por menos e rebaterá. “Você é um cretino mesmo, né Paulo? Eu tive a minha filha porque eu quis, sim, e ninguém vai me separar dela!”, retrucará a estilista, com ódio no olhar.

Ainda não satisfeito, o chefe de Márcia continuará irritando a ex-mulher. “Então, por que veio à empresa?”, questionará ele ironicamente. A estilista sairá do salto mais uma vez e cortará o assunto: “Por que quis! Eu gosto de ficar aqui. Eu me sinto bem aqui, qual é o problema?”, perguntará a ruiva.

“Não, não tem nenhum problema desde que a criança não atrapalhe a empresa!”, dirá o irmão de Tereza Cristina (Christiane Torloni), finalizando a discussão e se trancando em sua sala para evitar contato com a criança.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#21: Separação, sequestro e segredo provocam caos em Fina Estampa!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução