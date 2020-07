PC prende empresário suspeito de estupro de vulnerável em Maceió

Mandado foi expedido pela 14ª Vara Criminal da Capital; suspeito já fazia uso de tornozeleira por violência doméstica

O empresário Marcelo Neves, de 33 anos, foi preso nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16), no apartamento onde mora, localizado no bairro do Farol, em Maceió. Ele é suspeito de praticar crime de estupro de vulnerável e, inclusive, já fazia uso de tornozeleira eletrônica por violência doméstica.

Conforme a Juíza da 14ª Vara Criminal da Capital, Juliana Batistela, que expediu o mandado de prisão na noite dessa quarta-feira (15), o empresário está sendo acusado de estupro aos enteados.

“Os abusos vinham acontecendo a algum tempo e só veio à tona após outras duas moças, que trabalharam com ele, denunciaram que foram abusadas sexualmente por ele. Além disso, o empresário responde por maus tratos”, disse a juíza.

De acordo com as informações repassadas à Gazetaweb, o homem teve a prisão decretada pela 14ª Vara Criminal da Capital e foi levado por policiais da Asfixia.

“É um tipo de abuso que não tem vestígios, mas ele mexia nas crianças. A gente entende que a narrativa das crianças é bem coerente e foi mais de uma vez. De que era verdadeira tinha ameaças”, contou.

Ele foi apresentado na Central de Flagrantes I por equipes da Polícia Civil de Alagoas (PC/AL) As informações apontam que o delegado plantonista, Antonio Carlos Machado Costa está escutando o preso.

O processo corre em segredo de justiça – atendendo o que está exposto na Resolução 121 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Fonte: Gazetaweb.com