Pedagogias que podem ser transformadoras para a educação atual

Um dos maiores desafios da educação atual é encontrar pedagogias que, cada vez mais, supram as necessidades dos alunos, ensinando com elementos que aproxime-os da aprendizagem mais prazerosa e eficiente e que sejam menos maçantes.

Pensando nisso, estudiosos da The Open University’s Institute of Educational Technology, juntamente com pesquisadores do Digital Learning, elaboraram um manual com metodologias que prometem ser transformadoras para a educação de todos os níveis.

É um documento com novidades para educadores, profissionais de pedagogia e demais especialistas no assunto. Talvez estejam longe de serem pedagogias que possam ser aplicadas no Brasil de forma amplificada, mas sem dúvidas são interessantes para enxergar propostas inovadoras.

Inteligência artificial

No mundo todo a Inteligência Artificial já tem sido testada em escolas, universidades e demais ambientes acadêmicos.

Uma pesquisa feita pelo Sesi e Senai, sistemas tutoriais inteligentes serão adotados por entre 11% e 30% das escolas brasileiras até 2022, podendo chegar a 50% em 2030. Então já tem se tornado uma realidade para uma parcela do ensino no Brasil.

Esses sistemas inteligentes visam favorecer a aprendizagem autônoma e personalizada. Ao mesmo tempo que não precisará da intervenção frequente do educador, é feita uma avaliação em tempo real do conhecimento dos estudantes, adequando o ensino conforme a necessidade de cada um.

eSports

Entre as pedagogias propostas pela Open University’s é por meio dos conhecidos eSports, games eletrônicos baseados em esportes reais, que podem ser jogados por uma ou mais pessoas, de modo competitivo.

A educação, básica ou extra-curricular, pode se apropriar dessa febre mundial para trabalhar conceitos e valores com os alunos, atraindo-os com a ajuda dos jogos. É uma dica para ensinar o valor de atuar em equipe, respeitar o tempo do outro, as regras, saber perder, etc.

Lembrando que alguns games simulam esportes de verdade com a ajuda de sensores de movimentos. Podem até ser uma boa ideia para as aulas de educação física nos dias de chuva, não é mesmo?

São duas das pedagogias indicadas pelos estudiosos do Reino Unido que certamente podem ser agregadoras à educação atual. Pode ser uma tendência para o pós-pandemia, quando serão necessárias mudanças no estilo de ensinar.