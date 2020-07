Pênaltis decidem vitória do Parma sobre o Napoli no Italiano

Já classificado para a Liga Europa e sem chance de vaga para a Liga dos Campeões, o Napoli visitou o Parma que, apesar de não ser a equipe que corre o maior perigo, tenta fugir do rebaixamento. Na partida em que os atacantes foram pouco eficientes, o placar só foi mudado por pênaltis, resultando em um triunfo do time da casa por 2 a 1.

Os azuis entraram em campo apenas para cumprir tabela: não conseguem alcançar mais a Lazio, quarta colocada, e não estão buscando se classificar para a Liga Europa pelo campeonato, já que foram campeões da Copa da Itália, que dá vaga para a competição europeia. Porém, o time do técnico Gattuso entrou com uma equipe forte, o que lhe dava a condição de favorito.

Tre rigori assegnati ed altrettante trasformazioni: il @1913parmacalcio batte il @sscnapoli 2-1 e torna alla vittoria. 🔚#ParmaNapoli #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/U3zZTRRfiD — Lega Serie A (@SerieA) July 22, 2020

Contudo, o primeiro tempo mostrou as equipes, além de pouco produtivas, não conseguindo ser eficientes ofensivamente. Menos da metade das finalizações do Napoli, que já não eram muitas, foram em direção ao gol. Quando tudo caminhava para um intervalo sem gols, o Parma ganhou um pênalti e Gianluca Caprari deixou os donos da casa em vantagem.

Na volta para o segundo tempo, a expectativa era de que os visitantes reagissem e tentassem ao menos o empate. Mesmo que tenha melhorado um pouco a postura, o Napoli ainda pecava na hora de balançar as redes. Contudo, aos nove minutos da etapa final, os azuis sofreram pênalti e Insigne deixou tudo igual.

Com o Napoli errando nos chutes e o Parma atacando pouco, a partida apontava para um empate. Entretanto, o time da casa sofreu mais uma penalidade, convertida por Dejan Kulusevski aos 42 minutos. Esta foi apenas a segunda finalização ao gol da equipe em todo o jogo. Sem tempo para a reação, o confronto foi finalizado com a vitória do Parma por 2 a 1.

Mesmo sendo uma partida frustrante, o revés nada muda para o Napoli, que agora apenas cumpre tabela no Italiano. Porém, a vitória dá um alívio enorme para o Parma que, mesmo matematicamente ainda não garantido, pode ficar bem menos preocupado com o risco de rebaixamento.