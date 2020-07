Pendleton assume culpa por tragédia e implora perdão · .

Nos últimos capítulos de As Aventuras de Poliana, Pendleton (Dalton Vigh) finalmente assumirá a culpa pelo acidente que deixou Poliana (Sophia Valverde) paraplégica. Além de revelar a todos que Ester (Manuela Kfouri) é uma robô, o empresário implorará pelo perdão da filha biológica por ter causado tanto transtorno.

Após a androide ser eletrocutada na frente de todos durante a apresentação do musical O Mágico de Oz, o cientista convocará uma coletiva de imprensa para abrir o jogo sobre sua invenção maluca.

Ele explicará que a adolescente era uma máquina e ainda revelará o objetivo de seu experimento. Chocada, Luísa (Thaís Melchior) brigará com o ricaço por ter deixado uma máquina perto de sua sobrinha, mas entenderá que suas intenções não eram ruins.

O personagem de Dalton Vigh também suplicará pela misericódia da herdeira mais uma vez. Ele insistirá para que ela faça o tratamento avançado para recuperar o movimento das pernas. Depois de muito incentivo de seus amigos para recobrar a confiança no pai, Poliana aceitará sua ajuda.

Mais tarde, Otto contará para as crianças do clubinho MaGaBeLo que devolveu Ester para a fábrica e dará um cristal de prêmio para Lorena (Pietra Quintela), Mário (Theo Medon) e os gêmeos Gael (Vinicius Siqueira) e Benício (Kauan Siqueira).

O presidente da O11O, porém, nem desconfiará que o filho de Waldineusa (Clara Carvalho) e Violeta (Gabriela Saadi) estarão planejando sequestrar a robô.

As cenas vão ao ar a partir desta quinta-feira (9) na última semana da novela infantojuvenil do SBT, que terminará na próxima segunda. O que acontecerá com a personagem interpretada por Manuela Kfouri será revelado apenas no capítulo de despedida da história.

