Pendleton revela segredo de Ester e causa revolta · .

Nos últimos capítulos de As Aventuras de Poliana, Pendleton (Dalton Vigh) revelará para todos que Ester (Manuela Kfouri) é uma robô. Após a ruiva tocar o terror durante a apresentação do musical O Mágico de Oz, o empresário convocará um encontro com jornalistas para abrir o jogo sobre sua invenção maluca. A verdade causará revolta.

Durante a apresentação da peça de fim de ano do colégio Ruth Goulart, a ginoide tentará atacar Poliana (Sophia Valverde) mais uma vez, mas acabará eletrocutada. Os pais ficarão extremamente preocupados com o que aconteceu e questionarão Ruth (Myrian Rios), que cobrará explicações do acionista.

Para resolver a situação, o ricaço chamará repórteres para uma coletiva de imprensa e explicará que Ester é uma robô. Ao descobrir, Luísa (Thaís Melchior) se revoltará contra o pai de sua sobrinha por ter deixado uma máquina perto da criança.

Mais tarde, Otto implorará pelo perdão de sua única herdeira e suplicará para que ela faça um tratamento avançado para curar sua paraplegia. A menina será incentivada pelos amigos a aceitar a ajuda do presidente da O11O.

Apesar de tudo, Poliana fará as pazes com Pendleton e começará o tratamento milagroso para voltar a andar. As cenas da revelação de Pendleton vão ao ar a partir desta quinta-feira (9) na novela infantojuvenil do SBT que acabará no próximo dia 13.

Além de acompanhar as notícias de As Aventuras de Poliana aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução