Penedo registra 100 novos casos de COVID-19 em 24h

Boletim também aponta mais dois óbitos pelo novo coronavírus

Em boletim epidemiológico desta quarta-feira, 1 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde de Penedo divulgou mais 100 novos casos da COVID-19 na cidade ribeirinha de Penedo. O município agora registra 410 casos.

Além dos novos casos, o município penedense também registro mais 2 óbitos, todos eles no bairro de Santa Luzia. São também 379 monitorados, 04 suspeitos, 352 descartados, 200 recuperados e 06 óbitos.

Veja os dados de confirmados por localidades:

99 Dom Constantino

64 centro

24 Palmeira Alta

37 Senhor do Bonfim

52 Raimundo Marinho

05 Povoado Capela

02 Povoado Santa Margarida

23 Santo Antônio

84 Santa Luzia

04 Santa Izabel

13 Tabuleiro

01 Santa Cecília

02 Cooperativa

No boletim desta última terça-feira Penedo aparecia com 310 casos confirmados. O aumento também se eve pelo número de exames realizados na Unidade de Referência de Síndrome Gripal, recentemente instalada em Penedo, além é claro do aumento de pessoas em aglomerações, principalmente em filas de agências bancárias.