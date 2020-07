A Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira, 07 de julho, divulgou os dados da COVID-19 no município de Penedo. De acordo com a Prefeitura de Penedo, 489 casos estão confirmados no município ribeirinho, além disso, foi registrada a 7ª morte pelo novo coronavírus, um paciente no bairro Santa Luzia.

Os dados também mostram: 625 monitorados; 04 suspeitos; 542 descartados e 300 recuperados.

Veja os dados por logradouros do município:

129 Dom Constantino

74 centro

24 Palmeira Alta

42 senhor do Bonfim

58 Raimundo Marinho

06 Povoado Capela

03 Povoado Santa Margarida

28 Santo Antônio

98 Santa Luzia

05 Santa Izabel

15 Tabuleiro

01 Santa Cecília

06 Cooperativa

Em Alagoas 41.524 casos foram confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 6.394 estão em isolamento domiciliar e 200 internados em leitos públicos e privados. Outros 33.736 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 1.917 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais 20 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 1.192 óbitos por Covid-19.

