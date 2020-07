Penhora no Novo CPC: Conceito, Função e Procedimento

Penhora de Bens: Conceito e Função

Inicialmente, esclarecemos que a expropriação consiste na adjudicação, na alienação e na apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.

Portanto, a penhora é uma averbação de bens para suprir alternativamente a obrigação não adimplida.

Dessa forma, trata-se da apreensão e do depósito de um bem para assegurar a satisfação dessa obrigação.

Com efeito, direta ou indiretamente, essa constrição visa a resolução do inadimplemento.

Por um lado, a penhora estimula a satisfação da obrigação dentro do acordado, porque desperta no devedor o interesse de manter o bem em seu patrimônio.

Isto porque corre contra ele o risco de expropriação do bem. Ou seja, é, indiretamente, uma forma de coação ao pagamento.

Em contrapartida, é por si uma forma de adimplemento da obrigação.

No entanto, caso o autor não cumpra com a obrigação nos moldes do contrato, poderá satisfazer o crédito:

através da adjudicação, em que o bem penhorado é transferido para o patrimônio do credor;

através da conversão do bem em valor monetário, após a expropriação, pela venda ou leilão.

Em suma, a penhora tem a função de:

individualização ou definição de um bem em garantia e apreensão do bem; depósito e conservação do bem, por meio da responsabilização do depositário fiel (aquele que assume a guarda do bem). atribuição do direito de preferência ao credor penhorante (art. 797, Novo CPC)

Procedimento da penhora no CPC/2015

Em que pese possua previsão legal em artigos dispersos pelo Código de Processo Civil de 2015, a penhora de bens é diretamente regulada do art. 831 ao art. 836 do Novo CPC.

1. Valor da constrição

De acordo com o art. 831 do Novo CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quanto forem suficientes ao adimplemento do principal atualizado.

Outrossim, somado aos juros, às custas processuais e aos honorários advocatícios.

Além disso, conforme o art. 798 do mesmo diploma legal, cabe ao exequente indicar na petição inicial do processo de execução ou no cumprimento de sentença, os bens suscetíveis de penhora, conforme a ordem que se observa a seguir.

2. Ordem de penhora

Ainda, o art. 835 do Novo CPC estabelece uma ordem preferencial de penhora.

Em outras palavras, deve-se respeitar a seguinte ordem de bens que, se disponíveis, serão preferencialmente penhorados:

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; veículos de via terrestre; bens imóveis; bens móveis em geral; semoventes; navios e aeronaves; ações e quotas de sociedades simples e empresárias; percentual do faturamento de empresa devedora; pedras e metais preciosos; direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; outros direitos.

Ademais o juiz poderá alterar a ordem conforme o caso concreto.

Dessa forma, dispõe a Súmula 417 do STJ:

“na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto”.

3. Termo de penhora

Por fim, o exequente deve promover a averbação da penhora na matrícula do imóvel, garantindo a executividade do bem contra terceiros.

Ato contínuo, uma vez que seja averbada a penhora no registro do bem, a sua alienação ou oneração será considerada fraude à execução nos moldes do art. 792 do Novo CPC e do art. 828 do Novo CPC.

Destarte, o termo de penhora ou auto de penhora, desse modo, é o documento que perfectibiliza a constrição, registrando-a.

Além disso, deverá conter, conforme o art. 838 do Novo CPC:

a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita; os nomes do exequente e do executado; a descrição dos bens penhorados, com as suas características; a nomeação do depositário dos bens.

Finalmente, deve ser lavrado um termo para cada bem penhorado.

4. Intimação da penhora

Após formalizada a penhora, o executado será imediatamente intimado dela, através do advogado constituído nos autos.

Entretanto, caso não possua advogado constituído, será intimado pessoalmente.

Ademais, considerar-se-á intimado se a penhora for realizada em sua presença ou se mudar de endereço sem comunicar previamente ao juízo.

Aliás, conforme o art. 842 do Novo CPC:

“à penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens”.

Além das averbações, cabe ao exequente requerer a intimação das pessoas indicadas no art. 799 do Novo CPC, quais sejam: