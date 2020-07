‘Pensam que estou acabado? Não sou vocês, estou só aquecendo’

[ad_1]



O sueco Zlatan Ibrahimovic, 38, foi às redes sociais, neste sábado (25), para deixar um aviso a todos que acreditam e dizem que sua carreira está chegando ao fim

Em tom de extrema autoconfiança, beirando a empáfia – ou seja, em seu tom habitual -, o jogador mandou o recado:

“Então pensam que estou acabado, que a minha carreira em breve chegará ao fim? Não me conhecem. Toda a minha vida, tive de lutar. Ninguém acreditou em mim, por isso tive de acreditar em mim mesmo. Alguns quiseram me fazer desistir, mas apenas me tornaram mais forte. Outros tentaram me explorar, mas só me tornaram mais esperto. E agora vocês pensam que estou acabado? A todos vocês, só tenho tenho uma coisa a dizer: não sou como vocês porque não sou vocês. Eu sou Zlatan Ibrahimovic e estou só aquecendo”, postou ele no Instagram.

Atualmente no Milan, o atacante tem contrato com os rossoneri apenas até o fim desta temporada.

Recentemente, ao anotar dois gols contra o Sassuolo, na vitória por 2 a 1, pelo Campeonato Italiano, Ibra chegou a 64 com a camisa rubro-negra, ultrapassando Alexandre Pato e assumindo o posto de 19º maior artilheiro da história do clube.

Ibrahimovic comemora gol diante do Sassuolo Alessandro Sabattini/Getty Images

O atacante é, também, o principal comandante de uma incrível reação do Milan na temporada. Quando Ibrahimovic retornou ao San Siro, a equipe rossonera se encontrava na 11ª colocação com 21 pontos em 17 rodadas.

Desde que Ibra chegou, são 11 vitórias, incluindo uma virada histórica sobre a virtual campeã Juventus, cinco empates e apenas duas derrotas.

O sueco participou de 15 destas 18 partidas, tendo sido titular em 13. Foram sete gols marcados e quatro assistências distribuídas.