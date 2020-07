Pentágono quer lançar a sua própria estação espacial experimental

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está trabalhando, de maneira silenciosa, no lançamento da sua própria estação espacial, que seria utilizada para a realização de diversos experimentos em órbita. A informação foi revelada pelo site The Drive.

Segundo a publicação, o Pentágono assinou um contrato com a Sierra Nevada Corporation (SNC) no último dia 14, que prevê a transformação de uma pequena nave de carga em uma mini estação espacial experimental. O equipamento vem sendo desenvolvido pela empresa desde 2016, com o objetivo de ser um veículo de transporte para reabastecer a Estação Espacial Internacional (ISS).

Agora, o acordo prevê adaptações no design original da nave, chamada Shooting Star, para que ela se torne um posto avançado orbital não tripulado. Com as mudanças, ela seria capaz de apoiar diversos tipos de missões de pesquisa e desenvolvimento, operações e treinamentos.

O protótipo da estação está em construção.Fonte: Sierra Nevada Corporation/Divulgação

Haveria até mesmo a possibilidade de missões tripuladas na estação experimental, de acordo com o veículo, caso o Pentágono deseje, embora o projeto original não preveja isto. “As possíveis aplicações para o Shooting Star são realmente infinitas”, comentou o CEO da SNC Fatih Ozmen, em comunicado divulgado pela empresa do setor aeroespacial.

Protótipo em desenvolvimento

O protótipo da embarcação já criado pela SNC possui 4,8 metros de comprimento e capacidade para transportar em torno de 4,5 toneladas de carga. O transporte pode ser feito tanto no compartimento interno pressurizado quanto em equipamentos anexados à parte externa.

Há ainda duas matrizes de painéis solares capazes de gerar até 6 quilowatts de energia a bordo e seis propulsores que permitem a realização de manobras para ajustar sua órbita, de forma independente. A primeira missão de demonstração da nave deve acontecer em 2021, levando-a até a ISS.

A versão adaptada para o Pentágono poderá ser utilizadas nas operações em várias órbitas ao redor da Terra e também no espaço entre o planeta e a Lua.



Fonte: Tecmundo