Eliza (Marina Ruy Barbosa) surtará ao descobrir que vai precisar posar pelada em Totalmente Demais. Já imaginando que a ruiva não topará o desafio, Carolina (Juliana Paes) decidirá que a última prova do concurso de beleza será um ensaio com as participantes nuas. A mocinha não acreditará quando ouvir sobre a nova etapa da disputa. “Pelada, sem nada. Pepeca de fora”, ressaltará Max (Pablo Sanábio).

O booker chegará ao apartamento de Arthur (Fabio Assunção) agitado e visivelmente angustiado. “Que isso, seu Max? Parece que viu periquito verde”, afirmará Cida (Guida Vianna). “Não é bem o periquito que eu vou ver, é a perereca”, disparará o melhor amigo de Lu (Julianne Trevisol).

“Que cara é essa?”, estranhará a personagem de Marina Ruy Barbosa. “Eu ainda tô sem fôlego”, dirá o funcionário da Excalibur. “Fala, Max. Que aconteceu?”, questionará o pai de Jojô (Giovanna Rispoli). O rapaz contará que a prova final do Garota Totalmente Demais foi anunciada no site da revista de moda.

“Não faz suspense, fala”, pedirá Arthur. “As concorrentes vão ter que posar nuas”, revelará o booker. “Como assim? Nua? Sem roupa?”, duvidará Eliza. “Pelada, sem nada. Pepeca de fora”, confirmará Max. “Eu, nua? De jeito nenhum”, surtará a ruiva nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 20.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#21: Separação, sequestro e segredo provocam caos em Fina Estampa!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução