Pereirinha enjoa de Tereza Cristina, rejeita sexo e a faz implorar transa · .

Pereirinha (José Mayer) levará Tereza Cristina (Christiane Torloni) à loucura em Fina Estampa, mas não do jeito que ela gostaria. A vilã aparecerá na casa do pescador toda produzida e disposta a ter uma noite selvagem. Porém, ele dirá que enjoou da madame e vai rejeitá-la. A “jacaroa do Nilo” implorará pela transa, mas não terá sucesso.

Antes, o público verá a personagem de Christiane Torloni tentar seduzir René (Dalton Vigh) com uma camisola sexy. O chef de cozinha dispensará a ex-mulher e se trancará no quarto. A mãe de Patrícia (Adriana Birolli), então, vai procurar o amante.

“Cheguei! Vamos logo com isso. Me pega, me rasga, me xinga, me dilascera. Como dizia o outro, vamos direto aos finalmentes e deixemos os entretantos de lado. Esperando o quê?”, se oferecerá a megera. “Pra ser sincero, nada”, rebaterá o ex-marido de Griselda (Lilia Cabral).

“Vamos logo, me rasga logo. Não é isso que você faz sempre que me vê?”, dirá Tereza Cristina. O pescador dirá que perdeu a vontade de ficar com a madame e fará uma analogia com um prato de galinha caipira que a mãe fazia todo domingo quando ele era pequeno.

“Um dia, eu olhei pra galinha na minha frente e não quis mais. Enjoei”, disparará o pai de Enzo (Julio Rocha). Ele afirmará que vai dormir e pedirá para a ricaça não incomodá-lo. “Volta aqui, peixeiro. Eu não acredito. O que tá acontecendo com os homens? Em poucas horas eu fui rejeitada duas vezes”, se revoltará a vilã.

Assim como René, Pereirinha se trancará no quarto. “Quem você pensa que é pra me tratar dessa maneira? O que tá acontecendo com esses homens? Agora eles parecem umas mocinhas que se trancam nos quartos. Estão fugindo de quem?”, berrará Tereza Cristina.

“Não adianta insistir”, dirá o pescador. “Eu prometo que eu vou ser boazinha”, implorará a mãe de René Junior (David Junior). “Pode prometer o que quiser. Nem que você se arraste pelo chão, me implore, me ofereça dinheiro… Nem assim eu abro essa porta”, rebaterá ele.

“Não faz assim. Eu preciso desesperadamente de um robalo”, chorará a megera. Pereirinha mandará a amante ir atrás da “sardinha” do ex. “Isso não vai ficar assim. Você me paga”, dirá a madame nas cenas previstas para irem ao ar em agosto.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#22: Final do concurso promete emoções em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução