‘Pergunte aos diretores’ · .

Lucélia Santos se irritou quando foi questionada sobre seu sumiço das novelas brasileiras. Famosa por protagonizar a primeira versão de Escrava Isaura (1976) na Globo, a atriz não soube responder o motivo de não ter feito mais folhetins no Brasil. “Tem que perguntar isso aos produtores, diretores e autores, não a mim”, disparou ela durante uma live com o autor Silvio Cerceau.

O escritor quis saber também o motivo de Lucélia ter ficando de fora de produções da emissora, como a minissérie Engraçadinha: Seus Amores e Seus Segredos (1995), baseada no filme que ela estrelou no cinema em 1981. “Não são perguntas que se faça a uma atriz. Sei lá o que aconteceu, não tenho a menor ideia”, respondeu a intérprete, irritada.

Afastada das novelas brasileiras desde 2006, quando interpretou Fausta em Cidadão Brasileiro, na Record, Lucélia admitiu que gostaria de voltar a atuar em seu país de origem e espera que isso aconteça quando a pandemia da Covid-19 chegar ao fim. “Por favor, me convidem, eu terei muito gosto de exercer a minha profissão e o meu talento na televisão brasileira também”, apelou ela.

“Assim que me convidarem, eu vou fazer novela”, assegurou. Visivelmente incomodada com o assunto, a artista ainda disse que espera fazer seu retorno nas tramas nacionais com um papel grande. “É o mínimo”, alfinetou ela.

Depois de Cidadão Brasileiro, Lucélia apareceu em papéis e participações pequenas em séries de televisão como Donas de Casa Desesperadas (2007), Casos e Acasos (2008) e Vai Que Cola. Em 2014, participou da 11ª temporada da Dança dos Famosos ao lado de nomes como Anitta, Giovanna Ewbank e Lucas Lucco, sendo a terceira eliminada.

A atriz passou nove meses morando em Portugal, onde acabou trabalhando na novela Corda Bamba (2019) no papel de Marília Montenegro, uma avó que sofre ao ajudar a filha nas buscas pelo paradeiro da neta desaparecida.

Confira a íntegra da live abaixo:

