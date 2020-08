Perseverance sai de modo seguro e está preparada para viagem a Marte

É oficial: está tudo certo com a Perseverance e, já tendo saído do modo de segurança, resta aguardar alguns meses para sua chegada ao Planeta Vermelho. O lançamento ocorreu ontem e, logo após ser iniciado, uma parte da nave ficou mais fria do que o esperado – levando a sonda a se prevenir contra danos eventuais.

A preocupação da equipe foi justificada, uma vez que cerca de US$ 2,7 bilhões foram investidos no equipamento. Agora que ela finalmente está a todo vapor, todos respiram aliviados e aguardam o que vem por aí. “Com a saída do modo de segurança, podemos dar continuidade aos processos”, disse Matt Wallace, gerente de projetos do Mars 2020, em uma atualização hoje. “Próxima parada, Cratera Jezero.”

Se tudo correr bem, em 18 fevereiro de 2021, a aterrissagem acontecerá em um local com 45 quilômetros de largura que abrigava um lago e um delta de rio bilhões de anos atrás. Uma vez que esteja no território, o veículo espacial do tamanho de um carro procurará na região por sinais de antiguidade e vida, além de analisar aspectos geológicos em detalhes.

Quem será que está levando o refri?

Não é só de selfies que vivem as sondas. Por exemplo, a Perseverance utilizará um de seus instrumentos para gerar oxigênio a partir da atmosfera dominada por dióxido de carbono de Marte – sem contar que estará acompanhada do pequeno helicóptero Ingenuity, que tentará fazer os primeiros voos extraterrestres.

Esta, entretanto, não é a única expedição em andamento por lá. Os Emirados Árabes Unidos também estão com planos ambiciosos, assim como a China. Todos os dispositivos devem chegar no mesmo mês.