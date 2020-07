A guerra entre Mayra Cardi, 36 anos, e Arthur Aguiar, 31, ganhou um novo capítulo neste sábado (11). A ex-BBB voltou ao Instagram para exibir um dossiê com supostas provas dos abusos do ex-marido, que recentemente se defendeu das acusações da empresária. “Eu não sei o que ele é, não sei a patologia adoecida da mente dele. Não sei se ele é um narcisista perverso. Me parece que sim”, apontou.

A analista comportamental usou a ferramenta Stories da rede social para exibir fotos, prints de conversas e vídeos que fez durante o casamento com Aguiar. “Estou aqui me expondo, expondo todas as minhas feridas desse jeito não só por mim, porque não quero e não admito ser passada por mentirosa e continuar engolindo mentiras deslavadas dele”, iniciou.

A ex-BBB se mostrou indignada com as últimas declarações do ex-marido, que disse não ser um abusador. A gravação de Mayra, então, virou uma resposta direta para o pai de sua filha. “Não estou falando de suas traições, e você sabia disso. É de outra manipulação”, avisou.

“Fui deixando de ser eu, deixando meus amigos, deixando de fazer as coisas que gosto, de ir aos lugares etc. Nada estava bom para ele, eu não estava boa para ele. Eu era maravilhosa quando ele me conheceu. De repente, começou a me botar na bolha dele. E a hora que eu menos percebi, ele já tinha feito minha cabeça”, narrou.

A especialista em emagrecimento natural admitiu que amava o ex-galã da Globo. Anteriormente, ela havia dito que o considerava um “príncipe”. No entanto, não suportou as crises de ciúme e compartilhou prints em que o ex-parceiro dizia estar de olho em suas roupas, vídeos e companhias nas redes sociais.

“Sempre controlando o que eu falo. ‘Não gosto disso’, ‘não gostei daquilo’, ‘estou sempre de olho nisso ou naquilo’. Tinha ciúme da alma. Controlava a alma. Vira uma psicopatia, uma doença atrás de você”, considerou.

Mayra, então, mostrou uma série de prints e áudios em que dava satisfação para Aguiar sobre seus horários. Segundo ela, em um determinado ponto da relação, ela passou a enviar para o parceiro comprovantes de suas corridas em aplicativos de transporte como forma de provar onde estava.

Medo de agressão

A coach lamentou ter se submetido a tamanha manipulação e mandou um alerta para o ator. “Não vou parar enquanto ele tentar me fazer passar de mentirosa e louca. Era muito simples, Arthur. Era você ter parado de me manipular, mentir e me adoecer com suas mentiras e manipulações no primeiro vídeo que soltei a seu respeito”, declarou.

“Se ali você tivesse me deixado ir embora. Eu pedi, implorei, chorei, [pedi] ‘pelo amor de Deus’, ‘me deixa ir’, ‘me deixa ser feliz’. Ninguém precisava saber de tudo isso. Mas não, você continuou. Eu fiz isso porque precisei correr de você, precisei fugir de suas manipulações atuadas através de um príncipe”, disse.

“Agora você está atuando para o Brasil. Achou que eu fosse ficar quieta? Que eu fosse passar de louca e mentirosa? Não. Tem limite o adoecimento que você fez com a minha vida. Só vou parar quando você parar de fingir”, advertiu.

No vídeo de desabafo, a ex de Aguiar disse temer que o próximo passo na relação do casal fosse uma agressão –por causa disso, decidiu dar um fim ao casamento. “Foi por isso que eu pedi socorro. Porque o bater, como você encheu a boca para dizer ‘eu não bati’, você bateria”, apontou.

Em seu dossiê, Mayra mostrou inclusive um áudio de uma ex-funcionária do casal que criticou a maneira como Aguiar tratava a mulher. Segundo a profissional, o ator teria feito a ex-BBB chorar ao chamar a dieta da especialista de “porcaria”.

Recentemente, o cantor relatou que a ex-mulher estourou os pontos de sua cesárea por não “parar quieta” e não respeitar as orientações médicas. A empresária rebateu a fala dizendo que teve problemas na cicatrização por estar cuidando da filha sozinha, pois ele não estava presente.

“Eu te apoiava, te apoiava para sair e viajar, provavelmente, para comer aquela coleção de mulheres enquanto eu cuidava do seu sonho [a filha] e estourava os meus pontos”, pontuou, mostrando um vídeo da cicatriz inflamada.

Mayra finalizou seu relato com um recado e um pedido final para o ex-marido. “Fui abusada em todos os sentidos, e você sabia. Eu tenho muito mais, mas isso aqui ia se tornar um dossiê sem fim. Se for preciso, eu coloco. Mas acho que isso já é o bastante”, avisou.

“Só quero que você admita que você é doente e que destruiu a minha vida. Para que outros como você se tratem e para que outras como eu não se calem”, finalizou.

Veja vídeo de Mayra Cardi no Instagram:

