Em mais um capítulo da polêmica envolvendo a separação de Arthur Aguiar, Mayra Cardi declarou que descobriu mais podres sobre o ex-marido. “Tem horas que eu passo a mão no rosto e falo: ‘Cara, vou acordar e vai ser um pesadelo’. E aí, não é. É minha vida mesmo!”, lamentou a blogueira fitness nas redes sociais na noite de quarta-feira (8).

Pela ferramenta Stories do Instagram, a ex-BBB desabafou novamente sobre o momento conturbado que vive com o pai de Sofia. “Olha o tamanho da minha olheira. Tô sem dormir nada. Comendo, eu estou. Preciso dar um jeito nessa minha cara, nessa minha pele. Parece que eu estou morando dentro do cu do furação. Puta que pariu”, xingou a empresária.

Recentemente, a coach revelou em entrevista ao jornalista Leo Dias que descobriu 16 traições por parte de Aguiar, além de ter dito em seu perfil nas redes que viveu um relacionamento abusivo por três anos com o ex-funcionário da Globo.

“Vocês não estão entendo. Cada segundo é um surpresa, uma descoberta nova. A internet é maravilhosa. As pessoas são incríveis, elas me atualizam de umas coisas que nunca imaginei na vida serem reais. É cada coisa que recebo, cada print, cada história, que é triste, de verdade”, afirmou Mayra, sem detalhar o que teria recebido.

“Meu coração está escangalhado. Não procuro ficar falando, mas não está fácil. Não vou mentir. Foi o que falei, mastigo caco de vidro com a boca fechada, para sangrar por dentro e sorrir por fora”, avaliou a blogueira.

Confira o desabafo de Mayra Cardi no Instagram:

