‘Petit gateau e petit gatão’ · .

Ana Maria Braga recebeu uma visita especial para mostrar suas receitas no Encontro desta terça (14). Ao anunciar que ensinaria o público a preparar doces da França, a loira chamou o marido francês, Johnny Lucet, para provar os pratos e ainda ganhou um buquê. “Ana Maria mostrou o petit gateau e o petit gatão”, brincou um internauta.

“Estou com uma ligação muito próxima com a França. Então, para saber se o prato parece francês, eu pedi para ele vir aqui experimentar”, explicou Ana, chamando o companheiro. “Não é qualquer um que tem um francês original em casa”, se gabou a apresentadora.

Sem saber falar o idioma de Lucet, a titular do Mais Você se comunicou com ele em inglês e pediu para que ele provasse um dos pães folhados de chocolate que estavam na bancada, feitos por um confeiteiro de São Paulo. “Perfeito”, elogiou o francês, com sotaque. “Muito crocante, igual”, se arriscou mais um pouco no português.

Com bom humor, Johnny ainda tirou sarro do Louro José e disse em francês que estava feliz por ele não estar lá, assim poderia comer mais pães. Ana Maria, sem saber falar o idioma, só deu risada e não conseguiu comentar. “Eu não sei falar francês”, disse ela, aos risos. Confira:

Namaria mostrou o petit gateau e o petit gatão 🤭

— Thanos estava certo 🇧🇷#ForaBolso (@AllThatJesse) July 14, 2020

Em seguida, a apresentadora anunciou que a receita daquele pão era muito complicada e, por isso, ensinaria o preparo de um outro doce francês, o petit gateau de brigadeiro, bastante famoso no Brasil e mais fácil de fazer. “Muito, muito bom”, comentou o marido dela, em inglês.

Ana Maria, de 70 anos, se casou com Lucet, de 55, em fevereiro deste ano em uma cerimônia íntima. No Twitter, os internautas se surpreenderam com o fato de que o novo marido da apresentadora é francês. Confira algumas reações:

Ana Maria e o maridão made um France! 🇫🇷❤️ Segura essa Brasil te amooo Ana! @ANAMARIABRAGA #Encontro pic.twitter.com/OnATkydHgK

— Dr.Libriano ️️🏳️‍🌈 (@DrLibriano) July 14, 2020

Ana Maria Braga toda feliz mostrando o marido frances dela

— Heloise 📚 (@dianaverss) July 14, 2020

o marido da Ana Maria Braga é francês

que invejaaaaaa

— 𝚋𝚎𝚊𝚝𝚛𝚒𝚣 (@beatrizclopes05) July 14, 2020

Ana Maria comprovou o meme sua amiga Xuxa “Não existe homem pra mim nesse país”

— Tammy ⚔️💓 (@tamy_moraes) July 14, 2020

Gente e a Ana maria Braga que apareceu com o bofão francês dela agora no programa. maravilhosa

— Nat Borges (@nataliaborgesvi) July 14, 2020

